Nell’ex Villaggio Azzurro del Gino Lisa sorgerà la nuova sede del Servizio Nue 112

Sarà realizzata nell’ex Villaggio Azzurro dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia la nuova sede del Servizio Nue 112, il Numero Unico di Emergenza. Lo ha deliberato la Giunta regionale guidata da Michele Emiliano.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area di 25 ettari sono previste, infatti, strutture destinate a ‘centro strategico della Protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso’, di cui fa parte anche il Servizio Nue. È stato già individuato un sedime idoneo ad ospitare la nuova struttura che risponderà alle recenti norme tecniche per le costruzioni e ai criteri richiesti dal ministero dell’Interno per le sedi Nue.

L’insediamento del polo logistico della protezione civile nell’aeroporto, previsto dalla Regione Puglia nel 2017, costituisce il presupposto del nulla osta per lo svolgimento dei Servizi di Interesse Economico Generale (Sieg) che sbloccò i lavori della pista.

Nelle more della realizzazione della nuova e definitiva sede, per consentire l’attivazione in tempi brevi del servizio, sarà utilizzata l’ex palazzina della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto Gino Lisa, affidata nel 2020 in comodato d’uso da Aeroporti di Puglia alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, e già sottoposta a lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale più di due anni fa, come avvenuto per le sedi Nue individuate a Modugno (BA) e Campi Salentina (LE).

Servirebbero ulteriori interventi strutturali e oltre 1 milione di euro in più (esclusi gli interventi di carattere impiantistico che si aggirano intorno ai 200mila euro) per rendere la sede funzionale all’attivazione del Servizio Nue e rispondente alle norme vigenti sulle strutture strategiche di protezione civile. Giudicati non convenienti i lavori di adeguamento integrativi, che non consentirebbero l’avvio in tempi rapidi del servizio, e considerata l’inadeguatezza degli spazi ritenuti insufficienti per ospitare la Centrale Unica di Risposta, la Giunta ha deciso di provvedere solo agli interventi strettamente necessari alla funzionalità del Nue, per poi trasferire tutte le attrezzature tecnologiche e l’infrastruttura di rete in fibra nella nuova sede. La palazzina ex 118 e Vigili del Fuoco sarà, dunque, soltanto una sistemazione temporanea, in attesa della definitiva allocazione.