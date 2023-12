I corsisti presenteranno le canzoni con introduzioni ispirate dagli stessi testi musicali, in cui sono stati individuati elementi che rispecchiano le diverse condizioni esistenziali. I brani musicali di grandi autori, tra cui Riccardo Fogli, Gianluca Grignani, Pino Daniele, Modà e Riccardo Cocciante, saranno eseguiti dai ristretti dal vivo, grazie all’accompagnamento dei musicisti professionisti Luciano Parisano (chitarre), Renzo Picucci (basso) e Alfredo Ricciardi (Percussioni). Il Csv Foggia parteciperà all’iniziativa con la referente della promozione del volontariato penitenziario, Annalisa Graziano.

L’incontro, intitolato “Melodie e parole in libertà. Racconti in musica aspettando il Natale”, vedrà i ristretti della Casa Circondariale protagonisti di un’iniziativa culturale, coordinati dal maestro Sergio Picucci.

Musica e pensieri nella casa circondariale di Lucera, in preparazione delle festività natalizie. Martedì 12 dicembre, a partire dalle ore 10.00, nell’istituto penitenziario di Piazza Tribunali ritornerà lo spettacolo grazie al CPIA1 Foggia ‘David Maria Sassoli’.

Melodie e parole in libertà nel carcere di Lucera. Ecco i "Racconti in musica" per prepararsi al Natale