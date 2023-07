Dopo anni di stop torna il Luna Park nella grande piazza del mercato

Continuano i preparativi per le tradizionali 'Feste d'Agosto', l'emozionante festa patronale di Lucera in onore della Madonna nera. Quest'anno, dopo il tira e molla del precedente anno e dopo anni altalenanti, c'è infatti uno dei ritorni più invocati ed attesi dai lucerini e non solo: nella grande piazza del mercato (zona Polifunzionale di via Montello) arriveranno le giostre.

Torna quindi il Luna Park in città dopo anni di stop. La ragione della sospensione, oltre all’emergenza sanitaria, era causata da questioni di spazio, in quanto la zona Polifunzionale di via Montello risultava chiusa per i lavori di realizzazione della nuova area mercatale. Diventato nuovamente disponibile, e con la volontà da parte del comune di Lucera, il piazzale di via Montello sarà pronto ad accogliere nuovamente le numerose giostre, oltre alle tradizionali bancarelle di zucchero filato, caramelle e panini.

Non mancheranno le prelibatezze che caratterizzano l’atmosfera di festa, così come le varie attrazioni simbolo del luna park: pesca delle anatre, gli autoscontri, la ruota Panoramica e per gli amanti del pericolo, le giostre per adulti, che quest’anno vedranno grandi novità. I preparativi per la festa più attesa di Lucera proseguono spediti.

Al polifunzionale si vedranno nelle prossime settimane finalmente le giostre che da sempre animano la festa patronale lucerina, come il Top Spin, il Crazy Dance, il Musik Express e l’Adrenalina.