Il 'Tommasone-Alighieri' inaugura il nuovo punto di ascolto sull'autismo

In occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, l’I.C. 'Tommasone- Alighieri' ha organizzato un incontro-dibattito che si terrà lunedì 3 aprile 2023, alle ore 18:00, presso il Circolo Unione di Lucera. Con esperti del settore, si tratterà l’aspetto diagnostico e genetico dell’autismo alla luce degli studi più recenti e si affronteranno le dinamiche familiari connesse alla sindrome, unitamente all’efficacia di una diagnosi precoce. Si cercherà, inoltre, di delineare il percorso verso l’inclusione di bambini e adolescenti con autismo, attraverso l’uso di strumenti concreti d’intervento educativo coerenti con lo stato della ricerca internazionale e la loro applicazione pratica nella vita quotidiana. A svolgere il ruolo di moderatore del dibattito sarà la Prof.ssa Francesca Chiechi. Interverranno: il neuropsichiatra infantile dott. Michele Germano, il vicedirettore scientifico IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo Massimo Carella, la psicoterapeuta cognitivo-comportamentale dott.ssa Chiara Antonella Giuva e l’assistente analista del Comportamento dott. Vincenzo Affatato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’autismo e dare sostegno alle famiglie delle persone con sindrome dello spettro autistico. L’I.C. “Tommasone – Alighieri”, unitamente a questo momento formativo, intende inaugurare l’attivazione, nel comune di Lucera, di un punto di ascolto gratuito, a cadenza mensile, fruibile su appuntamento in modalità online o in presenza, da docenti, alunni e famiglie, al fine di supportare l’utenza nell’individuazione delle risorse attivabili e nella diagnosi precoce, promuovere processi di inclusione scolastica di alunni con Bes e con disturbo dello spettro autistico, favorire la comunicazione tra le Agenzie educative (scuola, famiglia, enti, associazioni) e offrire spunti didattici e metodologici per attuare percorsi individualizzati e di didattica inclusiva.