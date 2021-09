'Le bimbe di Conte' sannicandresi accolgono l'ex premier con uno striscione: "Ci alleviava l'anima quando eravamo chiuse in casa"

Giuseppe Conte a San Nicandro Garganico. Come riporta l'agenzia DIRE (www.dire.it), Dora Coco, fan di Conte e a capo del gruppo che conta 200 iscritte, ha spiegato che il gruppo è nato durante il primo lockdown:

Questa mattina il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte è stato accolto da un bagno di folla a San Nicandro Garganico e da uno striscione affisso a una inferriata di Corso Garibaldi dedicatogli da 'Le bimbe di Conte'.

Come riporta l'agenzia DIRE (www.dire.it), Dora Coco, fan di Conte e a capo del gruppo che conta 200 iscritte, ha spiegato che il gruppo è nato durante il primo lockdown: "Siamo le bimbe ma anche le contesse for ever".

Rossella Filone ha aggiunto che "sentirlo mentre eravamo chiuse in casa ci alleviava l'anima". E che "la mattina piena sveglia commentavamo sui social le sue foto". Alla Dire Dora Coco ha aggiunto: "Lo stimiamo molto, è una persona elegante che ben ci rappresenta"