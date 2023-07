Isole Tremiti, vertice alla Capitaneria di Porto: sul tavolo il potenziamento dei livelli di controllo e sicurezza

Il Presidente del Parco nazionale del Gargano Pasquale Pazienza ha partecipato ieri mattina a un incontro organizzato presso la sede della Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto delle Isole Tremiti.

L’incontro ha visto la partecipazione del Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, Contrammiraglio Vincenzo Leone, del Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello Fabrizio Giovannone, dei Capitani di Fregata Antonio Cilenti e Sergio Mostacci rispettivamente Comandanti delle Capitanerie di Porto di Manfredonia e di Termoli e dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

L’incontro è stato organizzato in coerenza con le richieste precedentemente formulate sia dal Presidente Pazienza che dall’allora Sindaco di Tremiti Giuseppe Calabrese per attivare le migliori sinergie interistituzionali utili ad affermare sempre maggiori livelli di controllo e sicurezza nell’Area Marina Protetta di Tremiti anche nelle more dell’attuazione del Regolamento d’uso dell’Area Marina Protetta, a cui l’Ente parco ha attivamente lavorato nel corso degli ultimi anni e che è ora in fase di validazione finale da parte del Mase.