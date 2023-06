Tutela e controllo delle Isole Tremiti: i progetti del Parco Nazionale del Gargano

Lavori in corso alle Isole Tremiti. Diversi, infatti, sono i progetti posti in essere dall’Ente Parco Nazionale del Gargano (le Diomedee sono l’unico Comune il cui territorio ricade totalmente in area Parco). Il punto sull’avanzamento dei lavori è stato fatto in occasione della cerimonia di consegna della Bandiera Blu, quest’anno dedicata alla memoria del sindaco Giuseppe Calabrese.

Numerose sono le azioni messe in campo per assicurare migliori margini di gestione, ovvero di tutela e controllo del territorio come la strutturazione del Regolamento d’uso dell’Area Marina Protetta - oggi in procedura di validazione finale da parte del MASE - e i lavori di manutenzione nella pineta di San Domino che partiranno a breve. Non solo. Il Parco ha sostenuto e partecipato al progetto ‘Mare Caldo’ di Greenpeace per il monitoraggio delle temperature nei fondali e la messa in rete dei dati al fine di favorire protocolli d’intervento comuni e più efficaci. E per questo ha provveduto all’acquisto e coadiuvato l’installazione di sensori per il monitoraggio e l’analisi delle temperature.

Attraverso la partecipazione a ‘Save the Wave Unesco’, inoltre, sono stati reimpiantati circa 100 mq di Posidonia oceanica. Si tratta di una pianta un tempo presente ma a rischio scomparsa a causa soprattutto delle attività di ancoraggio (tra i vantaggi della posidonia vi è la capacità di immagazzinare il carbonio per moltissimi anni). In cantiere anche i lavori di efficientamento energetico del Centro Polifunzionale delle Isole Tremiti per un investimento di circa 727 mila euro, mentre sono in fase di conclusione le attività del progetto ‘Life Diomedee’ con cui il Parco ha lavorato all’eradicazione delle specie aliene presenti nell’arcipelago che sono state per lungo tempo una minaccia per l’uomo e per l’ecosistema.

“Sono progetti nei quali impegniamo risorse nella convinzione che siano anche utili a creare consapevolezza nelle comunità locali e a tutelare e a preservare per le generazioni future il nostro straordinario patrimonio ambientale” ha commentato il Presidente Pazienza.