Mega parco eolico sui Monti Dauni, il Comune di Ascoli si oppone con fermezza: "Dovranno passare sul mio corpo"

"La città di Ascoli Satriano si opporrà con tutti i mezzi a questo ennesimo deturpamento del nostro paesaggio, deciso da pochi a danno di molti. Questi signori dovranno passare sul mio corpo e su quello dei miei concittadini e di coloro che vorranno sostenermi in questa protesta". Non usa giri di parole il sindaco di Ascoli Satriano Vincenzo Sarcone, a proposito del progetto dell'impianto eolico 'Ewr1 - San Martino - Serre', che prevede l'installazione di 19 eerogeneratori per una potenza complessiva di 115 MW, su un'area compresa tra i comuni di Rocchetta Sant'Antonio, Deliceto, Ascoli Satriano, Sant'Agata di Puglia e Candela.

Sul caso, era giunto già l'appello del Club Liberal Monti Dauni, che in una missiva indirizzata ai sindaci dei comuni coinvolti, li sollecitava a esprimere parere negativo nella conferenza dei servizi: "Si potenzino le macchine esistenti", aveva dichiarato Luigi Rubero del Club Liberal Monti Dauni. "Se mi si chiedesse s ein un piccolo comune ci starebbe bene un parco eolico, direi senza dubbio di sì. Ma se mi si chiedesse se ci starebbero bene 10 parchi eolici direi senza dubbio di no".

Pronta è arrivata la replica del primo cittadino di Ascoli Satriano: "Esprimeremo parere negativo al progetto dell'impianto eolico, ricadente, almeno per il cavidotto, anche nel territorio della mia città. Il diritto di tutta la popolazione interessata prevarrà sull'arroganza di questi 'signori' e, alla fine, vinceremo la guerra, come è stata vinta la guerra contro la Ecofuel, che voleva costruire nella zona industriale di Ascoli Satriano un impianto di depolimerizzazione".