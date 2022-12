Il vescovo Checchinato lascia la Diocesi di San Severo: promosso dal Papa ad arcivescovo di Cosenza-Bisignano

Papa Francesco ha nominato Mons. Giovanni Checchinato nuovo arcivescovo di Cosenza-Bisignano. La notizia ha fatto il giro del web, soprattutto tra le chat dei sanseveresi: "Se da un lato sono contento e mi felicito con lui, essendo palese la fiducia che il Santo Padre ha nei Suoi confronti, dall’altro mi dispiace che San Severo, unitamente a tutti i comuni della Diocesi, perda un vescovo come Don Gianni" il commento di Francesco Miglio.

Il sindaco ricorda il quinquennio "difficile" ell'Episcopato di Checchinato: "Basti ricordare i lunghi mesi di lockdown dovuti alla pandemia di Covid 19, per non dimenticare i momenti di lotta alla criminalità, la necessità di affrontare le sfide del nuovo Millennio, i bisogni degli ultimi, i problemi della accoglienza di chi fugge dalle guerre o è alla ricerca di una vita dignitosa, di una terra ove i bisogni primari di un uomo possano trovare soddisfazione. In tutto questo, Don Gianni ha saputo essere Pastore, curando i bisogni di quella parte di popolo di Dio che la Chiesa gli ha affidato".