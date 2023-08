Ferrovia Rodi-Calenella, Confindustria dice no all'eliminazione: "Fondamentale per lo sviluppo"

Fondamentale per lo sviluppo. Per Confindustria Foggia, la linea ferroviaria nel tratto che va da Rodi Garganico a Calenella non va sopressa, ma implementata e variegata. Si aggiunge, quindi, anche l’associazione di rappresentanza delle imprese al fronte del ‘no’ alla proposta avanzata dalla senatrice di Fratelli d'Italia, Annamaria Fallucchi, di liberare la tratta ferroviaria tra Rodi Garganico e Peschici-Calenella per realizzare uno nuovo spazio ciclopedonale.

“La tratta è un elemento fondamentale di un circuito economico – afferma il Presidente di Confindustria Eliseo Zanasi - su cui fanno capo popolazioni, operatori e priorità naturalistico-ambientali nell’ambito del Parco Nazionale del Gargano, attraverso l’attività ultradecennale di uno dei più importanti gruppi imprenditoriali della nostra Provincia, quale Ferrovie del Gargano, associato a Confindustria Foggia. Vi è, dunque, la necessità di una mobilità variegata capace di soddisfare una utenza territoriale e turistica sempre più complessa e sostenuta”.

Per Confindustria bisogna focalizzare l’attenzione piuttosto sulla rete attuale implementando i collegamenti così come previsto dal Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e da Bruxelles, “che consentiranno di offrire nuovi servizi alle popolazioni e soluzioni reali alle problematiche occupazionali dell’area”.

“Pertanto, ribadiamo che il servizio ferroviario è uno degli importanti assi della mobilità e con i servizi su gomma che da esso diramano – conclude Zanasi – rappresenta la rete del trasporto pubblico locale elemento fondamentale per lo sviluppo”.

E a sostegno della tratta si è schierata anche la senatrice pentastellata Gisella Naturale.

“La tratta merita di essere sostenuta – dice – perché non è vero che è obsoleta e poco frequentata. Può diventare un mezzo, sicuro e sostenibile, per destagionalizzare il turismo. Dismetterla significherebbe fare un passo indietro. Il nostro auspicio è che arrivi fino a Vieste”.