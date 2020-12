Sorpresa in pronto soccorso, il pasticcere Soldani regala panettoni agli operatori: "Ho visto tanta stanchezza nei loro volti"

Il noto pasticcere foggiano Donato Soldani, tra le eccellenze della Capitanata nel campo gastronomico, ha voluto donare questa mattina panettoni artigianali agli operatori del pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia.

"Nel mio piccolo, mi sono sentito in dovere di ringraziare chi sta combattendo in prima linea il virus per noi", spiega Soldani a FoggiaToday. "Stamattina ho visto la stanchezza nei loro volti, spero di avergli regalato un sorriso", continua. Un gesto simbolico per ringraziare tutti i medici, gli infermieri e Oss che si prodigano giornalmente per salvare vite umane specialmente in questo periodo di pandemia.

"Vi adoperate affannosamente per assicurare le prime cure ai cittadini, tutti i giorni e tutte le notti", si legge nella lettera che accompagna i doni. "La forza che trasmettete, le vostre parole, i sorrisi che mai risparmiate nonostante la stanchezza data dalle infinite e stremanti ore di lavoro rappresentano la grande forza e umanità che possedete".

"Che possiate considerare questo dono non per ciò che effettivamente è ma come un abbraccio, una stretta di mano, un sorriso", scrive Soldani. Alla consegna dei panettoni artigianali erano presenti il cappellano dell'ospedale don Michele Noto (ha anche benedetto i doni e i presenti in rappresentanza delle categorie degli operatori sanitari), il commissario della polizia di Stato Alfonsina de Sario, la dott.ssa Paola Caporaletti, primario del pronto soccorso dell'ospedale, il coordinatore del pronto soccorso Roberto Tristano e gli infermieri Angela Luisini, Giusy Leggeri, Massimiliano Martino.