Don Renato Borrelli lascia la parrocchia Gesù Divino Lavoratore dopo 44 anni

Don Renato Borrelli, dopo 44 anni di instancabile servizio per la parrocchia Gesù Divino Lavoratore di Torremaggiore, si dimette per raggiunti limiti di età e lascia il testimone a Don Leonardo Di Mauro, fino a ieri collaboratore presso la Conferenza Episcopale Italiana. Il vescovo, nel ringraziare don Renato Borrelli per tutto il lavoro svolto in questi lunghi anni a favore della parrocchia, lo ha nominato vicario parrocchiale della stessa.

Il vescovo ha poi nominato don Mario Ardolino parroco della Parrocchia dei Santi Martino e Lucia in Apricena in continuità con il servizio pastorale già svolto quale amministratore parrocchiale.

Questo il commento del sindaco Emilio Di Pumpo: "Sono tanti i ricordi e le esperienze che mi legano a don Renato, mio parroco sin dall'infanzia che mi ha guidato nel percorso di ministrante durante la mia fanciullezza e da adulto in quello cristiano, non da meno nell'esperienza di primo cittadino. Non posso dimenticare il grande contributo che ha dato proprio all'inizio di questa mia esperienza da Sindaco quando ahimè il Covid ci stava imprigionando in un susseguirsi di privazioni. Non solo la comunità della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, ma tutta la Città di Torremaggiore sarà per sempre grata a don Renato per tutte le iniziative formative per intere generazioni. Confido ancora nel suo prezioso contributo, certo che continuerà ad essere il nostro grande punto di riferimento".

Così Guido, uno dei fedeli: "Anni e anni di insegnamenti saranno motivo di crescita personale. Comprendere, capire, riflettere e agire sono stati ingredienti che per anni ci hanno affiancato e che per anni mi hanno dato oltre che parroco, grande Amico, abbattendo perfino la differenza di eta' che ci prevaleva. La fiducia donatami in tutto questo tempo è stato bene prezioso e Ve ne sarò per sempre grato. Grazie don Renato Borrelli".