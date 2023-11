Supporto psicologico ai migranti: la clinica mobile arriva a Borgo Mezzanone

Rifugiati e migranti della provincia di Foggia da oggi potranno usufruire di un servizio di supporto psicologico. Merito di ‘Medici con l’Africa Cuamm’ che offriranno il servizio con una vera e propria clinica mobile. Il servizio, che interesserà circa cinquemila persone e che coinvolge anche mediatori culturali e professionisti del sistema sanitario nazionale, attinge al fondo Julia Taft del Dipartimento di Stato dell’Ambasciata americana presso la Santa Sede che ogni anno sovvenziona organizzazioni non governative, nazionali o locali, impegnate in iniziative dedicate ai temi dell’educazione, della salute, dell’assistenza legale e dell’inclusione dei gruppi vulnerabili.

Ed è proprio per questo che, nelle campagne del foggiano, oggi è arrivato l’ambasciatore americano presso la Santa Sede, Joe Donnelly che fino a domani terrà una serie di incontri istituzionali insieme al Cuamm.

“La nostra ambasciata – ha dichiarato Donnelly – è onorata di sostenere l’attività fondamentale di Cuamm nel campo della salute mentale, che mette in contatto questa popolazione migrante altamente vulnerabile con i servizi locali di salute mentale e di risposta alla violenza di genere Sono molto felice di poter vedere in prima persona l’impatto del lavoro del Cuamm e di poter contribuire ad ampliare la portata della sua assistenza”.

“Come Medici con l’Africa Cuamm Bari – ha affermato Renato La Forgia, presidente del Gruppo Bari - siamo molto onorati della visita dell’ambasciatore. Essa rappresenta un riconoscimento importante per un impegno che ormai da otto anni portiamo avanti nella regione della Capitanata per dare un supporto sanitario ai migranti che vivono in quelle zone. Un segno dell’interesse che la comunità internazionale rivolge al Cuamm e al suo lavoro qui, insieme all’Università di Bari e alla Regione Puglia. Noi facciamo parte di quel braccio operativo che fa una lotta al caporalato, alle ingiustizie sociali che anche nella nostra regione costringono i lavoratori a paghe misere e li impegnano in lunghissime ore lavorative, soprattutto, nel periodo estivo”.

Il servizio di supporto psicologico va ad aggiungersi ad altri garantiti da tempo in Capitanata. Dal 2015, infatti, grazie ad un accordo siglato con la Regione Puglia, ‘Medici con l’Africa Cuamm’ ha messo a disposizione dell’area di Borgo Mezzanone servizi sanitari di base e specialistici a bordo di una clinica mobile. Tra questi screening e presa in carico di malattie infettive per HIV e HCV, visite mediche di base e ginecologiche, ma anche servizi di mediazione culturale e attività di educazione su temi legati alla salute, in un’ottica di inclusione nel sistema sanitario regionale. Dall’inizio dell’attività, la clinica mobile ha effettuato circa 4.000 visite garantendo assistenza medica e servizi sanitari a oltre 3.000 persone.