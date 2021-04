Vaccini anti-Covid, somministrate 743.033 in Puglia e 124.476 nel Foggiano: "La priorità è proteggere anziani e fragili"

Ad oggi, in provincia di Foggia, sono state somministrate 124.476 dosi, di cui 81.434 prime dosi e 43.042 richiami. Tra queste, 3.946 somministrazioni sono state per persone estremamente vulnerabili

Le attività della campagna vaccinale anti-Covid in Puglia procedono. Sino ad oggi, sono stati somministrati 743.033 vaccini (dato aggiornato alle ore 17.30). "La priorità è mettere in sicurezza la fascia degli over80, dei malati oncologici in trattamento o che hanno terminato le cure negli ultimi sei mesi, dei pazienti con malattie rare e dei loro caregiver. In campo ci sono anche i medici di famiglia impegnati in tutta la regione a vaccinare ultraottantenni non deambulanti e pazienti con elevata fragilità", spiegano dalla Regione Puglia.

Nel dettaglio delle attività svolte in Capitanata, presso gli ambulatori vaccinali della U.O.C. Igiene del presidio D'Avanzo del Policlinico Riuniti di Foggia hanno ricevuto oggi la prima dose di vaccino 40 pazienti oncologici in trattamento radioterapico. Il dato totale dei pazienti che hanno ricevuto la prima dose è di 100 oncologici più 41 oncoematologici. Nella sola giornata di oggi sono stati immunizzati anche 140 conviventi di disabili gravi. Nella settimana prossima saranno completate le vaccinazioni degli altri 460 pazienti oncologici con i relativi caregiver.

Per quanto riguarda, invece, la Asl Fg, sono oltre 1.800 le dosi somministrate in questa seconda giornata dedicata alle sedute vaccinali straordinarie. Su tutto il territorio provinciale sono in corso le vaccinazioni delle persone ultraottantenni che ancora non avevano ricevuto la prima dose, delle persone con disabilità grave e dei loro caregivers e familiari conviventi. Le operazioni sono andate avanti sino alle 18,30 di questa sera e riprenderanno domani mattina nelle sedi stabilite dalla programmazione aziendale.

Continua anche la vaccinazione dei pazienti oncologici. Tra ieri e oggi sono stati vaccinati 28 pazienti in cura presso l'ospedale di San Severo; 60 i pazienti oncoematologici vaccinati nella giornata odierna presso l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che ha provveduto a vaccinare anche 18 persone dializzate dei centri di Vieste e Rodi Garganico. In particolare, ad oggi in provincia di Foggia sono state somministrate in tutto 124.476 dosi di cui 81.434 prime dosi e 43.042 seconde dosi. Hanno ricevuto la prima dose 30.590 persone ultraottantenni di cui 22.120 hanno fatto già la seconda somministrazione. Sale a 4.256 il dato delle persone di età compresa tra 70 e 79 anni che hanno ricevuto la prima dose. Sono 3.946 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose.