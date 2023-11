Vie francigene di tutta Europa a Monte Sant'Angelo: "Noi sempre più internazionali"

Pierpaolo D'Arienzo, sindaco di Monte Sant'Angelo, ha fatto sapere che tutte le città europee che aderiscono alla via Francigena, nell'ottobre 2024 si riuniranno in un'assemblea che si svolgerà nella cittadina di San Michele Arcangelo. È stato stabilito nei giorni scorsi in occasione dell’assemblea tenutasi a Pavia. L'occasione è per celebrare 30 anni dal riconoscimento dell'itinerario culturale del Consiglio d'Europa, immediatamente precedente all'apertura del Giubileo 2025,

La Via Francigena ha ottenuto la certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa” nel 1994. L’Associazione europea Vie Francigene fondata il 7 aprile 2001, è stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa come referente istituzionale per la tutela e valorizzazione della Via Francigena nel 2007. Da quel momento il Consiglio d’Europa e il suo programma di itinerari culturali sono stati partner istituzionali strategici dell’associazione.

Al 2022 il Consiglio d’Europa ha certificato 45 itinerari culturali, attraversando 46 Stati membri dell’Organizzazione e promuovendo la memoria e la cultura europea. La Via Francigena, uno dei più antichi percorsi culturali certificati, mette in pratica i valori del Consiglio d’Europa: diritti umani, diversità culturale e scambi reciproci attraverso le nazioni. Fornisce attività educative per i giovani e risorse chiave per il turismo responsabile e lo sviluppo sostenibile.

La rete di cammini, composta da oltre 1.600 membri, è un esempio di partenariato di successo tra parti interessate pubbliche e private, rappresentanti degli enti locali e regionali, associazioni e privati. Tramite questo Programma, il Consiglio d’Europa offre un modello di gestione culturale e turistica transnazionale e favorisce sinergie tra autorità nazionali, regionali e locali e un’ampia gamma di associazioni e attori socioeconomici.