Sfuma il sogno per Lucera e i Monti Dauni: sarà L'Aquila la Capitale italiana della Cultura per il 2026

Sfuma, alle battute finali, il sogno per Lucera: sarà L'Aquila la Capitale italiana della Cultura per il 2026. La città abruzzese si impone sulle 10 finaliste (in lizza, con L'Aquila, vi erano Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese) e porta a casa il titolo. Ad annunciarne la vittoria, è stato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con la giuria presieduta da Davide Maria Desario.

Nemmeno il secondo tentativo, dopo quello di Monte Sant'Angelo - Capitale della Cultura in Puglia - è riuscito. C'è tanta amarezza tra i sindaci dei Monti Dauni. Resta tuttavia la soddisfazione di aver fatto conoscere un territorio di periferia bellissimo, ma isolato, come quello del Subappennino Dauno.