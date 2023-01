Lesina ha paura dei cinghiali, la morte di Gino Turco ha segnato la comunità: "Andate piano con le auto"

Nelle more di sapere quando comincerà la caccia selettiva ai cinghiali, questa mattina il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro, ha denunciato, per l'ennesima volta, la presenza di cinghiali verificata dagli agenti della polizia locale in zona Marina di Lesina, Bosco Isola e lungo le strade d'accesso:

"Avendo ancora a mente la tragedia che ha causato la perdita di un nostro caro concittadino, vi invito a fare moltissima attenzione e percorrere a bassa velocità le strade per Marina di lesina e tutte quelle limitrofe al nostro centro abitato" il commento del primo cittadino che il 13 settembre dello scorso anno, insieme agli amministratori dei comuni di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, ha partecipato al tavolo permanente istituito presso la Prefettura di Foggia.

In quella occasione Di Mauro aveva definitio la caccia selettiva, come l'unica soluzione per risolvere il problema, anticipando che non sarebbe partita prima del 16 gennaio di quest'anno (il video). Con la tragica morte dell'imprenditore Gino Turco, lo scorso anno la comunità di Lesina ha pagato a caro prezzo la presenza sul territorio degli ungulati