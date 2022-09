Cinghiali sempre più pericolosi, problema rimandato a gennaio: "Caccia selettiva unica soluzione"

Questa mattina i sindaci di San Nicandro Garganico e di Lesina, insieme all'assessore Michele Coccia del Comune di Cagnano Varano, hanno partecipato al tavolo permanente istituito presso la Prefettura di Foggia, in merito alla presenza dei cinghiali lungo le strade della Capitanata e a ridosso di abitazioni e scuole dei rispettivi comuni. "Creano allarme sociale, a volte sono anche aggressivi" ha ribadito Matteo Vocale, il quale aveva denunciato la presenza degli ungulati tra le vie e le piazze della cittadina garganica. Per il sindaco Primiano Di Mauro l'unica soluzione è la caccia selettiva: "Non partirà prima del 16 gennaio dell'anno prossimo" fa sapere a Foggiatoday a margine dell'incontro.