Il ruggito di Martina: la Criscio è bronzo europeo nella sciabola femminile

Ancora soddisfazioni nella scherma per la città di Foggia. Ai campionati europei individuali di Plovdiv in Bulgaria, Martina Criscio ha portato a casa una medaglia di bronzo e punti importanti per la qualifica olimpica. La sciabolatrice foggiana in forza alle Fiamme Oro, dopo aver ottenuto 5 vittorie su 6 nella fase a gironi, ha debuttato nel tabellone ad eliminazione diretta imponendosi all’ultima stoccata sulla compagna di Nazionale Rossella Gregorio, poi ha sconfitto per 15-9 la polacca Sylwia Matuszak e per 15-11 l’azera Sabine Karimova.

In semifinale è arrivato lo stop per mano della francese Sara Balzer, a sua volta sconfitta dalla connazionale Manon Brunet nel derby valido per il gradino più alto del podio, e dunque l’atleta pugliese si è aggiudicata il bronzo a pari merito con la greca Theodora Gkountoura. Nella stessa gara da ricordare il decimo posto di Michela Battiston, la friulana dell’Aeronautica Militare che si allena presso il Circolo Schermistico Dauno, mentre il giorno precedente Luigi Samele ha chiuso al 13° posto nel tabellone di sciabola maschile. L’Italia ha dominato il medagliere del Campionato Europeo totalizzando ben dieci medaglie di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 4 di bronzo.