Scherma, la foggiana Gabriella Lo Muzio vince nella prima prova nazionale Master

Nella prima tappa stagionale del circuito Master a Ciserano la scherma pugliese si fa onore con la vittoria di Gabriella Lo Muzio nella sciabola, i secondi posti di Francesca Zurlo e Laura Lotti nel fioretto ed i terzi posti per Umberto Serafino nella sciabola ed ancora Laura Lotti nella spada.

Sul gradino più alto del podio, nella sciabola femminile Master 2, sale come detto Gabriella Lo Muzio del Circolo Schermistico Dauno, reduce dalla medaglia d’oro a squadre ai Mondiali di Zara, che batte in semifinale per 10-4 Nellina Minto del Petrarca Scherma e per 10-5 in finale Umberta Riboldi della Scherma Alba.

Nel fioretto femminile Master 2 Francesca Zurlo (Olympia Fencing Club) supera nei quarti di finale Katiuscia Lupinetti del Club Scherma Pescara per 10-1 ed in semifinale Doina Stefania Buca del Circolo della Spada Cervia per 10-2 ma in una combattuta finale deve arrendersi per 10-8 ad Elena Benucci del Circolo della Scherma Terni.

Secondo posto anche per Laura Lotti delle Lame Azzurre Brindisi nel fioretto femminile Master 1: in semifinale la polivalente brindisina si è imposta con un netto 10-0 su Silvia Sopetto (Comini Padova) ma in finale ha ceduto il passo per 10-1 alla favoritissima Paola Quadri (Scherma Sebino). Laura Lotti è salita sul podio anche nella spada: nei primi due turni della diretta ha eliminato Teresa Osland (Comini Padova) per 8-7 e Simona Cozzi (Liguria Genova) per 10-6 ma in finale si è arresa per 10-6 nei confronti di Sara Vitale (Sant’Olcese Genova), che ha poi vinto la gara.

Terzo posto nella sciabola maschile Master 3 per il veterano del Circolo Schermistico Dauno Umberto Serafino che regola per 10-5 Andrea Bocconi (Puliti Lucca) e per 10-8 Luca Falaschi del Club Scherma Roma prima di arrendersi in semifinale all’ultima stoccata con Enrico Antinoro (Fortebraccio Perugia), a sua volta sconfitto in finale da Alberto Feira Chios della Fides Livorno.