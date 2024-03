I piccoli talenti dell'Olympia protagonisti al Gp Giovanissimi di scherma

È stato un weekend da ricordare per Olympia e per la sua accademia di scherma. Nel fine settimana dedicato alla terza prova del Gran Premio Giovanissimi under 14, rassegna nel corso della quale venivano assegnati anche i titoli regionali Puglia, Olympia può festeggiare ben tre successi e registrare tantissimi segnali incoraggianti per l’agonismo della nostra Accademy.

Lucrezia Loffredo, che già aveva brillato nelle precedenti uscite e per la quale l’aspettativa era piuttosto alta, non ha affatto deluso ed ha portato a casa, in scioltezza, il titolo della categoria bambine. Da applausi anche il percorso dell’esordiente Aurora Taurino si è ben comportata centrando la finale a 8.

A dimostrazione del ruolo di primissima fila di Olympia, da sottolineare la suggestione da derby nella finale della categoria ragazze. Caterina Bonfitto ha battuto Elena Campanella e ha potuto esultare, non solo per il titolo, ma ha anche staccato il biglietto per la partecipazione al trofeo Coni in calendario a settembre prossimo, a Catania.

Porta a casa il titolo regionale anche Marzia Caputo, giunta terza nella categoria giovanissimi. Weekend non solo a tinte rosa, però, per Olympia.

Risultati importanti raggiunti anche dai ragazzi. Simone Bruno si è arreso solo in finale nella categoria maschietti, stesso percorso di Eugenio Capozzi (categoria giovanissimi) e Leonardo Schiavone nella categoria ragazzi. A pochi passi dalla finale si è arrestato il percorso dell’allievo Antonio Capozzi e di Leonardo De Biase e Guido Taurino, entrambi della categoria maschietti.

Meritano una citazione anche tutti gli esordienti della categoria Prima Lame. Massimiliano Sperti, Paola Bonni, Febe Falla, Gaia Olivieri, Micol Pepe, Francesco Caccavallo, Gianmarco Melfitani e Matteo Sgarro.

Il Gran Premio Giovanissimi, appena andato in archivio, è stato il miglior viatico in vista dei prossimi impegni. In calendario la seconda prova Gran Premio under 14 che si svolgerà a Rovigo e, successivamente, il campionato italiano under 14 in programma a Riccione dal giorno 01 al giorno 08 maggio.