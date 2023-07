Non stringe la mano all'avversaria russa: l'ucraina e fidanzata di Gigi Samele squalificata dal mondiale

Sono giorni complicati per Gigi Samele, il campione di scherma nato a Foggia noncheé compagno della sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, l’atleta squalificata dal mondiale in corso di svolgimento a Milano, per non aver stretto la mano alla russa Anna Smirnova, in gara sotto una bandiera neutrale, al termine dell’incontro vinto nettamente.

L’avversaria, incredula e in segno di protesta, si era accomodata al centro della pedana, bloccandola, esprimendo per quasi 45 minuti tutto il suo disappunto. La campionessa ucraina, che vanta un oro olimpico, è stata squalificata dalla federazione internazionale di scherma. Il gesto è stato considerato antisportivo.

Eppure, secondo Gigi Samele, prima del match ci sarebbe stato un accordo verbale tra Kharlan e la Federazione: Olga avrebbe salutato l’avversaria con un tocco di sciabola, così come era stato fatto durante il Covid. “Ma si ssa, verba volant scripta manente” ha detto lo schermidore foggiano in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Intanto sul proprio profilo Facebook Samele ha pubblicato un posto dai toni durissimi: “Sono cresciuto con dei sogni nel cassetto. Negli anni ho capito che non viviamo in un mondo di favole. Nella mia carriera ho visto e capito tante cose che mai e poi mai avrei voluto vedere e capire. Oggi per la prima volta, mi vergogno di far parte di questo sistema! Un sistema dove la prepotenza vince sull’onestà. Un sistema dove le regole sono fatte da pochi e per pochi. Un sistema dove chi ti può aiutare, non aspetta altro che il tuo fallimento. L’ho provato oggi, non sulla mia pelle, ma sulla pelle di chi mi è caro. Sulla pelle di chi, per amore di questo sport, ha rischiato tutto ed è stato tradito. Nel silenzio! Il silenzio più assordante che abbia mai sentito. Sono fiero di aver sempre combattuto per i miei ideali. Continuerò a farlo. E sono fiero di te! Cammina a testa alta”