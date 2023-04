Il foggiano Mastrullo medaglia d'argento ai Campionati Italiani Under 23 di Scherma

La prima giornata dei Campionati Italiani Under 23, in corso di svolgimento a Vercelli, regala subito una grande soddisfazione alla scherma pugliese con il secondo posto del foggiano Marco Mastrullo, tesserato per la Virtus Bologna, nella sciabola individuale maschile.

Mastrullo, che a febbraio si è laureato campione d’Europa Under 20 a Tallinn in Estonia, ha regolato per 15-9 Lapo Jacopo Tucci del Piccolo Teatro Milano, l’altro pugliese Emanuele Nardella del Centro Sportivo Esercito (recentemente medaglia di bronzo ai Mondiali Giovani di Plovdiv) per 15-10, Lupo Giorgio Veccia Scavalli del Frascati Scherma per 15-13 e Edoardo Cantini dei Carabinieri per 15-11 in semifinale ma nell’assalto valido per il titolo tricolore ha ceduto il passo a Pietro Torre delle Fiamme Oro con il punteggio di 15-11.

Per Marco Mastrullo, cresciuto nel vivaio del Circolo Schermistico Dauno e poi trasferitosi a Bologna al seguito del Maestro foggiano Tommaso Dentico, un altro risultato importante in una stagione da incorniciare che lo ha visto inoltre chiudere al secondo posto nella Coppa del Mondo Under 20 di sciabola alle spalle del campione iridato Colin Heathcock.