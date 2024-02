Il foggiano Luigi Samele sul podio della Coppa del Mondo di sciabola

Grande prestazione dello sciabolatore foggiano Luigi Samele, che sale sul podio nella prova individuale di Coppa del Mondo disputata a Tbilisi, in Georgia.

Ammesso al tabellone principale per diritto di ranking, l’argento olimpico di Tokyo ha battuto, nell’ordine, il polacco Szymon Hryciuk per 15-10 nei trentaduesimi di finale, il francese Tom Seitz per 15-8 nei sedicesimi, il tedesco Raoul Bonah per 15-7 negli ottavi e l’egiziano Ziad Elsissy per 15-11 nei quarti, prima di arrendersi in semifinale al pluricampione olimpionico ungherese Aron Szilagyi col punteggio di 15-6.

Il fuoriclasse magiaro è poi salito sul gradino più alto del podio battendo in finale l’iraniano Ali Pakdaman per 15-7, mentre al terzo posto ex aequo con Samele si è classificato l’atleta di casa Sandro Bazadze.

Per lo sciabolatore delle Fiamme Gialle è la medaglia numero 18 in carriera nelle prove individuali di Coppa del Mondo. È suo il primo podio della scherma azzurra nel week-end sulle pedane internazionali.

Mette a referto punti importanti per il ranking di qualificazione ai Giochi Estivi di Parigi 2024.

Nella giornata di domenica 11 febbraio, Luigi Samele tornerà in pedana assieme a Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre per la prova a squadre.