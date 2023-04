Leonilda e Alice, le giovani sciabolatrici foggiane salgono insieme sul terzo gradino del podio

La seconda prova del Gran Prix Under 14 'Kinder Joy of Moving' di sciabola è stata l’ultima tappa per gli atleti del Gran Premio Giovanissimi prima delle finali in programma a Riccione dal 10 al 16 maggio.

Nella categoria 'Ragazze' sono salite sul terzo gradino del podio a pari merito Leonilda Buenza del Circolo Schermistico Dauno ed Alice Coco del Club Scherma San Severo: la foggiana, dopo aver fruito di un bye, ha battuto Ginevra Cimino (Accademia Musumeci Greco Roma) per 15-7 e Ludovica Parma (Società del Giardino Milano) per 15-12 ma in semifinale ha perso di misura col punteggio di 15-12 con Matilde Reale del Frascati Scherma che ha poi vinto la gara.

Coco ha messo in riga Vittoria Spedicato (Augusta Taurinorum) per 15-5, la compagna di club Nicole Bentivoglio per 15-13 e Giulia Saracaj della Fides Livorno per 15-7 ma in semifinale si è arresa per 15-12 ad Anna Torre della Fides Livorno.

Per quanto riguarda gli altri atleti pugliesi, da segnalare sempre tra le Ragazze il quinto posto di Sofia Maria De Paolis, che aveva chiuso in testa la fase a gironi, ed il sesto posto per Elena Pertosa nella categoria Bambine e di Simone Giarnera negli Allievi: tutti e tre appartengono al Circolo Schermistico Dauno.