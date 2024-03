La Ginnastica Luceria protagonista in serie A e B

Per una intera giornata di domenica, quella scorsa, Lucera è stata ancora una volta il capoluogo pugliese della ginnastica ritmica, visto che la città ha ospitato le qualificazioni di serie A e serie B alle finali nazionali del circuito Libertas, già programmate a Salsomaggiore Terme ad aprile e maggio prossimi. A organizzare e allestire la manifestazione è stata come sempre l’Associazione sportiva Ginnastica Luceria che, anche grazie al supporto del Radio Club Cavalli e al Sert che hanno gestito tutto il settore della sicurezza logistica e sanitaria, ha accolto sulla propria pedana della palestra Rinaldi atlete di tutta la regione, dando vita a uno spettacolo tecnico di alto livello che ha coinvolto ginnaste, allenatrici e pubblico in un insieme di emozioni uniche.

La squadra di casa porterà in Emilia decine di farfalle che hanno ottenuto il pass al termine di una kermesse che ha contenuto tanti genitori e appassionati, i quali hanno potuto applaudire le performance caratterizzate da grazia, forza e bellezza, poi valutate dalla giuria impegnata per molte ore e con grande professionalità, presieduta dalla responsabile regionale Valentina D'Aries, consentendo al pubblico di vivere la gara in assoluta serenità e caratterizzata da solo sano agonismo.

"Le nostre ginnaste hanno ancora una volta dimostrato di credere fermamente in questo sport - commenta la responsabile, Maria Antonietta de Sio – dando prova della loro tenacia e dell’impegno serio intrapreso. Del resto, la nostra società può vantare un team di tecniche di tutto rispetto, per cui ringrazio vivamente Rosa Pia Marracino, Linda Rinaldi e Daniela Serra. Sono persone capaci di idee innovative e continuamente aggiornate, e quindi in grado di assicurare a tutte le atlete un adeguato percorso di costanti miglioramenti. Credono nel lavoro attento, non trascurando mai la tranquillità di bambine e ragazze, infondendo in loro con amore gli elementi opportuni e necessari per una crescita a favore di una forte personalità, un obiettivo da mettere sempre al primo posto. E quindi sono veramente lusingata di guidare un’associazione che di anno in anno regala tante soddisfazioni, riuscendo a dare questi risultati con passione, dedizione e partecipazione”.