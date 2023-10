D'Armiento concede il bis: altro bronzo in Coppa del Mondo Satellite

Dopo Sofia e il bronzo bulgaro, anche il Belgio diventa terra di conquista per la scherma italiana. E, sempre grazie a Francesco D’Armiento, c’è gloria anche per il movimento foggiano e per Olympia in particolare.

A Gent, in un’altra prova di Coppa del Mondo Satellite di Sciabola Maschile, D’Armiento (allenato dal maestro Cristiano Imparato) ha conquistato la seconda medaglia in una settimana. Stesso metallo, bronzo anche stavolta. L’atleta del gruppo sportivo della Guardia di Finanza, “Fiamme Gialle”, anche stavolta è stato protagonista di un percorso importante sulla strada che lo ha condotto al gradino più basso del podio. Dopo aver usufruito di un “bye” al primo turno (per effetto del pieno di vittorie conseguite nel girone), D’Armiento ha battuto il francese Baylac al secondo turno eliminatorio e l’altro transalpino Jalabert a quello successivo. Agli ottavi di finale, vittoria (15-13) sullo statunitense Burgunder, prima del successo nel derby italiano con Daniele Franciosa. In semifinale, Francesco ha ceduto all’altro connazionale Dreossi.

Nel weekend da ricordare per Olympia, va citata l’ottima performance di Francesca Zurlo nella prima gara master stagionale. A Cosenza, la schermitrice foggiana, maestra dell’accademia nostrana, ottiene un ottimo secondo posto nella gara di fioretto. Anche in questo caso percorso esaltante fino alla finale, nella quale Francesca ha ceduto in rimonta alla Benucci. Grande soddisfazione per tutto il team di Olympia, in particolar modo per i preparatori atletici Paolo Fiore e Nicola Mancini, nonché per i maestri Francesca Zurlo e Marco Siesto. Tutti accompagnano gli atleti nella preparazione a questi appuntamenti iridati. Nella vision di Olympia, sempre maggiore importanza viene attribuita alla pratica della scherma, per la quale disciplina si intende divenire sempre più un punto di riferimento per il movimento nazionale.