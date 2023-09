Sciabola maschile: Il foggiano D'Armiento sul podio al Torneo Satellite Internazionale

Un sabato decisamente soddisfacente per la scherma italiana, ancor di più per quella foggiana. Francesco D’Armiento, nella mattinata di oggi, ha ottenuto la medaglia di bronzo nel Torneo Satellite Internazionale di sciabola maschile, categoria assoluti.

La manifestazione si è svolta a Sofia, in Bulgaria. L’atleta foggiano, in forza al gruppo sportivo della Guardia di Finanza Fiamme Gialle si è posizionato sul gradino più basso del podio, cedendo solo in semifinale al bulgaro Kristian Rabb, poi laureatosi vincitore del torneo. La scalata al bronzo di D’Armiento, primo tra gli italiani in gara, è partita con sei vittorie su sei nel girone preliminare.

Successivamente, la vittoria sul turco Tas nei sedicesimi di finale e il successo al cospetto dell’indiano Kumaresan Padma negli ottavi, hanno spinto il foggiano in zona medaglia. Ai quarti, l’atleta allenato dal maestro Cristiano Imparato e assistito dai preparatori atletici di Olympia Paolo Fiore e Nicola Mancini, ha battuto lo spagnolo Sagardi Diaz, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale. Un risultato salutato con grande soddisfazione da tutta l’organizzazione dello staff di Olympia, e con particolare orgoglio dai maestri dell’accademia nostrana Marco Siesto e Francesca Zurlo.