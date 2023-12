Emozioni e successi: altro weekend ricco per l'Olympia di Foggia

Un altro weekend ricco di soddisfazioni ed emozioni per la scherma targata Olympia, a partire dall’evento 'Artisti in pedana'che ha avuto luogo venerdì 15 dicembre presso il Centro Polisportivo Olympia al Palazzetto per la Scherma di Foggia, una iniziativa organizzata dall’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), a cui hanno preso parte autorità quali il Ten. Col. Pierluigi Calabrese, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Foggia, il Commendatore Antonio Fiore, Consigliere Nazionale Puglia Anfi, il Luogotenente Angelo Cammarata, Presidente Anfi Foggia, il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ed il neo Assessore all’Istruzione e Sport del Comune di Foggia Mimmo Di Molfetta, il Dott. Angelo Vaira, Responsabile della Galleria d’Arte moderna e Contemporanea.

Nel corso della manifestazione è stato celebrato il talento artistico di pittore del compianto Ufficiale della Guardia di Finanza, il Col. Leonardo Pappone, che ha lasciato un segno profondo a Foggia, comunità che ha servito, del quale si possono ammirare le opere presso il Palazzo Dogana, Galleria d’Arte moderna e Contemporanea fino al 19 gennaio 2024. La serata è stata allietata dall’esibizione musicale del Quartetto Arpi.

A seguire, nella gremita sala scherma che ha ospitato la manifestazione, l’esibizione in pedana dei piccoli schermidori dell’Academy Olympia ha anticipato l’assalto tra due testimoni della grande tradizione schermistica foggiana, i campioni delle Fiamme Gialle, l’olimpionico Gigi Samele e il pluricampione internazionale D’Armiento Francesco. Una bella serata di Arte e Sport, promotrice di valori positivi culturali e sociali per la città di Foggia.

Nello stesso weekend si è anche tenuta a Terni la terza prova nazionale master di scherma. Alla competizione, che fa parte del circuito europeo, erano presenti le delegazioni italiana, ungherese, francese, rumena, austriaca e polacca. La loro presenza ha permesso che la gara diventasse una competizione molto nutrita. La portacolori dell’Olympia Fencing, la maestra Francesca Zurlo ha ottenuto un altro bel risultato, un ottimo posto d’onore rispetto alla favorita di casa, Elena Benucci, sulla quale però aveva predominato nella prova svoltasi a Foggia nel mese di novembre.

Grazie al risultato raggiunto, la Zurlo rimane in testa alla classica ranking di fioretto femminile. Contemporaneamente, a Ravenna, l’atleta e fiorettista Elena Campanella è stata impegnata in una competizione di spada (arma a cui si dedica oltre che al fioretto). Dopo aver disputato un brillante girone ed aver ottenuto un passaggio alla prima diretta, si è arresa alla più quotata atleta della pro Vercelli, Crisafio Ginevra. Risultati che confermano la validità del percorso intrapreso da Olympia che continua a dare spazio e lustro al movimento schermistico foggiano.