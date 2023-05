Scherma, la foggiana Zurlo è seconda nella prova Master di fioretto femminile

È ancora nel segno della Maestra Francesca Zurlo la prova Master di fioretto femminile che si è tenuta a Cagliari lo scorso fine settimana. L’atleta della Asd Olympia, infatti, ha confermato di essere una delle stelle della disciplina conquistando un brillante secondo posto al termine di una competizione tirata. Partita come una delle favorite alla vittoria finale, la fiorettista di origine romana ma foggiana di adozione, si è imposta, non senza difficoltà, nel girone iniziale.

Le agguerrite avversarie salite in pedana e, soprattutto, una condizione fisica non ottimale, non hanno impedito alla Zurlo di portare a casa un discreto bottino di vittorie. Senza storia, invece, il primo assalto che l’ha vista imporsi su Alessandra Asquini della Udinese Scherma con un perentorio 10-2. Altrettanto emozionante è stata la prova contro la rivale storica, la ternana Elena Bonucci. L’atleta umbra, anche lei tra le papabili per la vittoria finale, è stata sconfitta con il risultato di 10-4.

Un percorso netto che, tuttavia, si è interrotto nella finalissima quando la Zurlo, nonostante il recupero di due stoccate, ha dovuto cedere il passo, anche a causa della stanchezza, all’emiliana Magda Melandri. Il risultato finale è stato di 10 a 9. Un secondo posto che, ad ogni modo, corona la splendida stagione della Zurlo che, oltre al podio in terra sarda, ha unito anche la vittoria in Coppa Italia con uno score finale di 4 vittorie su 5 competizioni disputate.