Coppa del Mondo di sciabola femminile, la Battiston esordisce con un secondo posto

Si apre col botto la stagione di Coppa del Mondo di sciabola femminile con il secondo posto di Michela Battiston ad Algeri: la friulana, che si allena da alcuni anni al Circolo Schermistico Dauno, era partita dalle qualificazioni ma in un crescendo inarrestabile è giunta sino alla finale dove è stata sconfitta per 15-12 dalla spagnola Lucia Martin Portugues ma dopo essere stata in vantaggio per 11-6. Nei primi due turni della diretta Michela Battiston aveva eliminato la kazaka Zhasmin Kapydzhy per 15-4 e la spagnola Elena Hernandez per 15-10, poi ha regolato la quotata francese Caroline Queroli per 15-7, la giapponese Seri Ozaki per 15-6, la cinese Yaqi Shao per 15-9, la francese Margaux Rifkiss all’ultima stoccata nei quarti e l’altra transalpina Sara Balzer per 15-13 in semifinale.

Buon sesto posto per la foggiana Martina Criscio, fermata all’altezza dei quarti di finale proprio da Sara Balzer col punteggio di 15-8. Nei turni precedenti l’atleta delle Fiamme Oro aveva messo in riga l’azera Palina Kaspiarovich per 15-9, la fortissima ucraina Olga Kharlan all’ultima stoccata e la nipponica Misaki Emura per 15-11.

Risultati che premiano il lavoro del CT della sciabola Nicola Zanotti e del Maestro Benedetto Buenza, presente ad Algeri al fianco delle sue allieve.