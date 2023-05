Due atlete del Club Scherma San Severo sugli scudi al Gpg 'Renzo Nostini'

Una spedizione da applausi per le sciabole del Club Scherma San Severo in occasione della edizione numero 59 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” disputata nei giorni scorsi a Riccione. Il risultato più importante è arrivato, come da previsioni, dalle Ragazze con due atlete premiate fra le prime otto: si tratta di Nicole Bentivoglio ed Alice Coco, quinta e settima classificata, cui si aggiunge l’accesso agli ottavi per Maria Antonietta Fiore. Hanno centrato la qualificazione agli ottavi anche Michele Pensato ed Angela Mazzetti che, alla loro prima partecipazione al GPG, hanno ottenuto rispettivamente il 10° e l’11° posto.

Nei tabelloni principali troviamo inoltre Chiara La Salandra e Sofia Pia Stroppa nelle Bambine e le tre Allieve ossia le gemelle Gloria e Viola Perillo e Sofia Pia Stroppa. Un bilancio assolutamente positivo che il Presidente del Club Scherma San Severo, avv. Matteo Starace, commenta così: “La nostra è risultata in assoluto la società pugliese con il maggior numero di atleti presenti nei tabelloni finali da 32: ben dieci, e fra di essi ci piace sottolineare che figurano tutte e 9 le ragazze che hanno preso parte alla spedizione in Romagna.

Un dato che ci fa pensare ad un futuro sempre più rosa, oltre che sempre più roseo, per la nostra società. Voglio accomunare nello stesso abbraccio anche Francesco Borzacchiello, Marco D’Amico, Antonio Conte, Vincenzo D’Angelo, Domenico Montagano ed Andrea Ferrelli: tutti hanno fatto onore al Club Scherma San Severo con impegno, passione e talento. Un grazie va rivolto allo staff tecnico della società, in primis al Maestro Andrea Stroppa, e ai collaboratori: si stanno gettando le basi per un avvenire ricco di successi ed affermazioni ancora più importanti che, ne sono certo, non tarderanno ad arrivare”.