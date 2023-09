Esordio a Martina Franca per il Manfredonia

Tempo di campionato per il Manfredonia di mister Cinque che, dopo aver messo minuti nelle gambe contro Portici e San Marzano in Coppa Italia di categoria, inizierà domani pomeriggio alle 18 al “Tursi” di Martina Franca il suo viaggio nel girone H di Serie D.

Il Martina, alla sua seconda stagione in Serie D, ha confermato Massimo Pizzulli in panchina e riparte con un progetto che punta prevalentemente sui giovani a cui affiancare elementi di esperienza in modo mirato. Confermato lo zoccolo duro della passata stagione composto dal portiere Figliola; dai difensori Dieng, Mancini, Nikolli e Perrini; dai centrocampisti Langone e Tuccitto e da capitan Ancora e Pinto in attacco, sono arrivati, tra gli altri, tre under ex Primavera del Foggia quali Pirrò tra i pali, Della Corte in difesa e Virgilio in mediana. I “colpi” sono stati quelli dell’arrivo dell’ex Foggia, Sicurella a centrocampo, reduce da una stagione con le casacche del Nuova Florida e della Paganese; di Rizzo e Silletti in difesa arrivati rispettivamente da Casarano e Bitonto; di Baglione a centrocampo dalla Sancataldese e di Maffei in attacco dal Bitonto. Nel reparto avanzato spicca anche l’argentino Palermo, 24 gol con la Villacidrese in Eccellenza sarda, atteso però dalla prova del fuoco in Serie D.

Nei due precedenti in Serie C1 girone B tra le due squadre in terra martinese, altrettante vittorie dei padroni di casa per 2-1. Nel 2005/2006, al vantaggio sipontini di Barusso, risposero De Paula e Ferraresi. Nella stagione successiva, doppio vantaggio dei tarantini con Cardascio e Mancino con Trinchera ad accorciare le distanze per i biancocelesti. In Serie D girone H, invece, vittoria del Martina per 3-0 nel 2000/2001 con Ancora (Tiberio), Montanaro e Leandro marcatori.

Domenica scorsa esordio con sconfitta ad Andria per i martinesi, battuti però solo ai calci di rigore per 3-1 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Arbitro dell’incontro sarà Riccardo Tropiano di Bari.

Di seguito l’attuale rosa del Martina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

MARTINA – Allenatore: Massimo Pizzulli

PORTIERI

1 - Antonio Figliola (Confermato – 1999) (18/-15 + 3/-6 nel Bitonto)

12 - Francesco Lotito (Confermato – 2005) (1/-3)

22 - Giuseppe Pirrò (Proveniente dal Foggia – 2005)



DIFENSORI

Francesco Della Corte (Proveniente dal Foggia – 2005)

15 - Alex Dieng (Confermato – 2002) (18/0 + 7/0 nel Castellaneta)

29 - Angelo Mancini (Confermato – 2003) (29/1)

3 - Vilson Nikolli (Confermato – 2004) (25/0)

6 - Davide Perrini (Confermato – 2002) (25/0)

5 - Gianmarco Rizzo (Proveniente dal Casarano – 1994) (17/0)

18 - Enrico Silletti (Proveniente dal Bitonto – 1997) (34/1)

2 - Cosimo Zecca (Proveniente dal Lecce – 2005) (18/1 nell’Under 18)



CENTROCAMPISTI

8 - Sandro Baglione (Proveniente dalla Sancataldese – 1992) (29/7)

7 - Fran Ganfornina (Proveniente dall’Ugento – 1996) (12/4)

19 - Aboubacar Langone (Confermato – 2000) (17/2 + 5/0 nell’Afragolese)

16 - Giuseppe Sicurella (Proveniente dalla Paganese – 1994) (18/0 + 12/1 nel Nuova Florida)

Andrea Soldano (Provenienza sconosciuta – 2002)

21 - Francesco Tuccitto (Confermato – 2004) (19/0)

17 - Paolo Virgilio (Proveniente dal Foggia – 2005)



ATTACCANTI

11 - Cristiano Ancora (Confermato – 1985) (33/7)

30 - Lorenzo Ievolella (Confermato – 2004) (5/1)

10 - Claudio Maffei (Proveniente dal Bitonto – 1999) (32/14)

9 - Ryduan Palermo (Proveniente dalla Villacidrese – 1996) (*/24)

23 - Nicola Pinto (Confermato – 2000) (34/5)

77 - Gabriele Vaticinio (Confermato – 2005) (9/0 + */3 nel Ferrandina)

Arrivi: G.Pirrò (por, 05, Foggia); F.Della Corte (dif, 05, Foggia); G.Rizzo (dif, 94, Casarano); E.Silletti (dif, 97, Bitonto); C.Zecca (dif, 05, Lecce); S.Baglione (cen, 92, Sancataldese); F.Ganfornina (cen, 96, Ugento); G.Sicurella (cen, 94, Paganese); A.Soldano (cen, 02); P.Virgilio (cen, 05, Foggia); C.Maffei (att, 99, Bitonto); R.Palermo (att, 96, Villacidrese)

Partenze: S.Semeraro (por, 03); M.Aprile (dif, 93, Bisceglie); M.Cappellari (dif, 98); J.Suhs (dif, 95, Siracusa); M.Cerutti (cen, 94, Casarano); D.Forcillo (cen, 04); R.Mangialardi (cen, 02, Bisceglie); L.Teijo (cen, 91, Siracusa); A.Diaz (att, 92, Lamezia Terme); S.Meneses (att, 98, Canicattì); A.Petitti (att, 97, Bisceglie)