Play-off secondo round: Cerignola contro Monopoli, bestia nera dell'Audace in questa stagione

Serie C Girone C

Secondo round per il Cerignola che prosegue il proprio cammino play-off ancora al “Monterisi”, domenica alle 18, contro il Monopoli, reduce dalla vittoria di misura contro il Latina nel primo turno grazie al gol messo a segno da Starita all’82’. L’Audace di mister Pazienza potrà contare di nuovo sul fattore campo e, soprattutto, sul vantaggio di giocare con due risultati su tre a favore.

I monopolitani hanno vissuto una stagione travagliata alla guida tecnica con tre allenatori che si sono avvicendati in panchina: prima Laterza, poi Pancaro e, nelle ultime cinque giornate di campionato, Giacomo Ferrari (già secondo di Pancaro e, ancor prima, vice di Scienza a Monopoli dal 2018 al 2020) che ha raccolto tre vittorie e due sconfitte. I biancoverdi non conoscono mezze misure e detengono, assieme a Catanzaro e Virtus Francavilla, il minor numero di pareggi stagionali, appena 6 e tutti ottenuti fuori casa. Con Laterza, i baresi hanno vinto quattro volte, perso altrettante gare e pareggiato in una sola circostanza. Sotto la gestione Pancaro nove vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Complessivamente, il Monopoli ha quindi vinto 16 gare, pareggiato 6 incontri e perso 16 partite per un totale di 46 gol fatti e 48 subiti, piazzandosi al settimo posto con 54 punti. Fuori casa cinque vittorie, 6 pari e otto sconfitte per 18 reti messe a segno e 26 incassate.



Cannoniere della squadra è l’attaccante Starita con dieci gol. A seguire il compagno di reparto Manzari a quota otto. Tre gol per i difensori Falbo e Mulè, arrivato a gennaio dal Catanzaro. Due a testa per i difensori De Santis e Pinto, per i centrocampisti De Risio, Giannotti, arrivato a gennaio dal Crotone, Piccinni e Rolando e per l’attaccante Fella. Una rete ciascuno per i difensori Bizzotto e Fornasier e per i centrocampisti Vassallo e Viteritti.



Il mercato di gennaio ha visto arrivare, inoltre, gli esperti Pisseri tra i pali dalla Triestina (un ritorno) e Santaniello in attacco dalla Turris. Ceduti, invece, l’attaccante Simeri, un gol per lui, all’Imolese; Montini, andato a segno tre volte, adesso al Cerignola ed ex della contesa e il portiere Nocchi al Piacenza.

All’andata, al “Veneziani”, il Monopoli si impose di misura per 2-1 grazie ai gol di De Risio e Montini intermezzati dal momentaneo pareggio di D’Andrea. Al ritorno, altra vittoria monopolitana che violò il “Monterisi” grazie alla doppietta di Starita e al 3-1 finale di Manzari. Per i padroni di casa a segno D’Ausilio per il momentaneo 1-2.

Arbitro dell’incontro sarà Marco Monaldi di Macerata.

Di seguito l’attuale rosa del Monopoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 38esima giornata.

MONOPOLI – Allenatori: Giuseppe Laterza poi Giuseppe Pancaro poi Giacomo Ferrari

PORTIERI

1 - Lorenzo Avogadri (Confermato – 2001) (2/-4)

12 – Matteo Pisseri (Proveniente dalla Triestina – 1991) (3/-6 + 14/-22 nella Triestina)

22 - Thomas Vettorel (Confermato – 2000) (26/-32)



DIFENSORI

4 - Nicola Bizzotto (Confermato – 1990) (31/1)

Vito Dibenedetto (Cresciuto nella società – 2004) (5/0)

18 - Mirko Drudi (Confermato – 1987) (14/0)

26 - Ivan De Santis (Confermato – 1997) (28/2)

3 - Luca Falbo (Confermato – 2000) (24/3)

6 - Michele Fornasier (Confermato – 1993) (14/1)

13 – Erasmo Mulè (Proveniente dal Catanzaro – 1999) (17/3 + 1/1 nel Catanzaro)

2 - Giovanni Pinto (Confermato – 1991) (22/2)

17 - Vito Radicchio (Confermato – 2002) (9/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Andrea Bussaglia (Confermato – 1997) (26/0)

19 - Carlo De Risio (Confermato – 1991) (23/2)

Costantino De Vietro (Cresciuto nella società – 2004) (1/0)

24 – Pasquale Giannotti (Proveniente dal Crotone – 1999) (13/2 + 11/0 nel Crotone)

27 - Zaccaria Hamlili (Confermato – 1991) (30/0)

44 - Savio Piarulli (Confermato – 2001) (11/0)

8 - Marco Piccinni (Confermato – 1987) (21/2)

10 - Mattia Rolando (Confermato – 1992) (33/2)

25 - Francesco Vassallo (Confermato – 1993) (29/1)

77 - Orlando Viteritti (Confermato – 1994) (37/1)



ATTACCANTI

20 - Niccolò Corti (Confermato – 2001) (16/0)

23 - Giuseppe Fella (Confermato – 1993) (34/2)

28 - Giacomo Manzari (Confermato – 2000) (35/8)

9 – Emanuele Santaniello (Proveniente dalla Turris – 1990) (5/0 + 13/1 nella Turris)

Giuseppe Simone (Proveniente dalla Sampdoria – 2004) (1/0)

7 - Ernesto Starita (Confermato – 1996) (36/10)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

71 – Timothy Nocchi (P) (Proveniente dal Catanzaro e poi ceduto al Piacenza – 1990) (7/-6)

Renato Cascella (D) (Cresciuto nella società e poi ceduto al Team Altamura – 2004) (2/0)

70 – Claudio Cristallo (C) (Confermato e poi ceduto al Barletta – 2003) (1/0)

39 - Matteo Ahmetaj (A) (Proveniente dal Vastogirardi e poi ceduto al Bari – 2002) (0/0)

11 - Mattia Montini (A) (Proveniente dal Widzew Lodz e poi ceduto all’A.Cerignola – 1992) (17/3)

9 - Simone Simeri (A) (Proveniente dal Bari e poi ceduto all’Imolese – 1993) (14/1)