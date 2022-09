Cerignola all'esame Monopoli per spiccare il volo

Serie C Girone C

Col vento in poppa dopo aver fatto venire i brividi al Catanzaro domenica scorsa al “Monterisi”, il Cerignola di mister Pazienza dovrà confermare definitivamente il proprio ruolo di “mina vagante” del girone C di Serie C. Per farlo dovrà uscire indenne dal “Veneziani” dove ad attenderlo, alle 20:30, ci sarà il Monopoli per il secondo derby stagionale dell’Audace dopo quello di Andria.

I monopolitani, ormai radicatisi in Serie C, si sono affidati all’ex Taranto Giuseppe Laterza in panchina e hanno sostanzialmente confermato la sola linea mediana rispetto alla passata stagione: capitan Piccinni, Bussaglia, Vassallo e Viteritti, assieme ai difensori Bizzotto e Fornasier con bomber Starita in attacco, sono gli elementi attorno ai quali è stata costruita la nuova rosa. Tra i pali è arrivato in questi giorni l’ex Catanzaro Nocchi per sostituire l’infortunato Vettorel arrivato in estate dalla Carrarese. La difesa, peraltro scarna numericamente, ha visto l’arrivo dell’esperto Drudi dal Pescara. A centrocampo tris di volti nuovi composto da De Risio dal Pescara, Rolando dalla Pro Vercelli e Piarulli dal Bitonto. Ma è certamente l’attacco il settore dove ci sono state più novità e non di poco conto: Simeri dal Bari, Fella dal Palermo, Manzari dal Frosinone e il ritorno di Montini dal Widzew Lodz, rappresentano soluzioni e partner interessanti da affiancare a Starita.

Biancoverdi finora senza mezze misure: o vincono o perdono. Dopo aver strapazzato il Taranto alla prima per 4-1, i baresi hanno perso le due trasferte di Crotone e Castellammare di Stabia entrambe per 2-0, ma hanno saputo battere l’Avellino tra le mura amiche per 2-1. Cannoniere della squadra è ovviamente Starita con tre gol. Seguono Fornasier, Montini e Simeri (su rigore) con una rete a testa.

Arbitro dell’incontro sarà Kevin Bonacina di Bergamo.

Di seguito l’attuale rosa del Monopoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

MONOPOLI – Allenatore: Giuseppe Laterza

PORTIERI

1 - Lorenzo Avogadri (Proveniente dalla Paganese – 2001) (1/-4 + 0/-0 nel Giana Erminio)

71 – Timothy Nocchi (Proveniente dal Catanzaro – 1990) (5/-7)

22 - Thomas Vettorel (Proveniente dalla Carrarese – 2000) (34/-46)



DIFENSORI

4 - Nicola Bizzotto (Confermato – 1990) (33/1)

Mirko Drudi (Proveniente dal Pescara – 1987) (25/2)

26 - Ivan De Santis (Proveniente dalla Paganese – 1997) (15/0 + 0/0 nel Monopoli)

3 - Luca Falbo (Proveniente dalla Lazio – 2000) (0/0)

6 - Michele Fornasier (Confermato – 1993) (11/0)

Vito Radicchio (Proveniente dal Bitonto – 2002) (12/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Andrea Bussaglia (Confermato – 1997) (34/0)

19 - Carlo De Risio (Proveniente dal Pescara – 1991) (14/0 + 1/0 nel Bari)

27 - Zaccaria Hamlili (Confermato – 1991) (16/0)

44 - Savio Piarulli (Proveniente dal Bitonto – 2001) (24/3)

8 - Marco Piccinni (Confermato – 1987) (29/2)

10 - Mattia Rolando (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1992) (31/3)

25 - Francesco Vassallo (Confermato – 1993) (34/0)

77 - Orlando Viteritti (Confermato – 1994) (27/0)



ATTACCANTI

39 - Matteo Ahmetaj (Proveniente dal Vastogirardi – 2002) (8/1)

20 - Niccolò Corti (Proveniente dal Giana Erminio – 2001) (27/0)

23 - Giuseppe Fella (Proveniente dal Palermo – 1993) (0/0 + 27/4 nel 2021/2022)

28 - Giacomo Manzari (Proveniente dal Frosinone – 2000) (12/0)

11 - Mattia Montini (Proveniente dal Wizdew Lodz – 1992) (10/2)

9 - Simone Simeri (Proveniente dal Bari – 1993) (27/3)

7 - Ernesto Starita (Confermato – 1996) (36/8)