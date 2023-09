Il Cerignola a caccia del riscatto contro il Sorrento

Cliente non facile per l’Audace Cerignola che, alle 18:30 al “Viviani” di Potenza, dovrà cercare di rimediare al mezzo passo falso casalingo dell’esordio in campionato contro il Messina. Il Sorrento dell’ex Foggia (fugace) Vincenzo Maiuri, confermato sulla pancina dei campani, è a sua volta reduce dalla sconfitta di misura in casa del Giugliano (1-0) e quindi cercherà di mettere in cascina il primo sorriso stagionale.

I rossoneri provengono dalla vittoria del campionato di Serie D girone G e si sono presentati ai nastri di partenza del campionato di Serie C con una rosa in cui non pochi sono stati i movimenti di mercato in entrata. Confermati Del Sorbo tra i pali, Fusco e Todisco in difesa, Cuccurullo e il prolifico La Monica in mediana, Petito, Scala e Badje in attacco, sono arrivati elementi di categoria in grado di far navigare i costieri nelle zone alte della classifica, anche se l’obiettivo stagionale non potrà che essere, ovviamente, una salvezza tranquilla. Tra i pali ecco Marcone dall’Avellino con D'Aniello dal Pescara. In difesa due ex Audace quali Blondett e Vitiello, nella passata stagione alla Turris. Nel reparto difensivo si segnalano anche gli arrivi di Loreto dalla Gelbison e Di Somma dalla Paganese. A centrocampo ecco Bonavlontà dalla Torres, De Francesco e Messori dal Mantova e l’ex Foggia Vitale dal Gubbio. In attacco Martignago dall’Alessandria e Ravasio dalla Lucchese in un reparto che, forse, manca di un bomber di razza.

Arbitro dell’incontro sarà Roberto Lovison di Padova.

Di seguito l’attuale rosa del Sorrento. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

SORRENTO – Allenatore: Vincenzo Maiuri

PORTIERI

22 - Andrea D’Aniello (Proveniente dal Pescara – 2003) (0/-0)

1 - Ludovico Del Sorbo (Confermato – 2004) (33/-28)

12 - Richard Marcone (Proveniente dall’Avellino – 1993) (15/-18)



DIFENSORI

9 - Edoardo Blondett (Proveniente dall’Audace Cerignola – 1992) (29/1)

13 - Marco Chiricallo (Confermato – 2002) (3/0)

19 - Lorenzo Colombini (Proveniente dal Renate – 2001) (15/0)

26 - Vincenzo Di Somma (Proveniente dalla Paganese – 1997) (30/5)

6 - Francesco Fusco (Confermato – 1999) (34/2)

27 - Ciro Loreto (Proveniente dalla Gelbison – 1998) (37/1)

37 - Tommaso Panelli (Proveniente dal Rimini – 1994) (28/0)

2 - Gianmarco Todisco (Confermato – 2002) (31/1)

33 - Antonio Vitiello (Proveniente dalla Turris – 2003) (18/0)



CENTROCAMPISTI

30 - Angelo Bonavolontà (Proveniente dalla Torres – 2000) (22/0)

79 - Toni Caravaca (Proveniente dal Barcellona – 2004)

8 - Marco Cuccurullo (Confermato – 2000) (20/2)

15 - Alberto De Francesco (Proveniente dal Mantova – 1994) (30/5)

4 - Giuseppe La Monica (Confermato – 1996) (32/10)

29 - Pietro Messori (Proveniente dal Mantova – 2000) (23/0)

3 - Gaetano Vitale (Proveniente dal Gubbio – 2001) (24/0)



ATTACCANTI

11 - Ismaila Badje (Confermato – 2001) (16/2)

77 - Ciro Capasso (Proveniente dalla Fiorentina – 2003) (22/5 nella Primavera)

76 - Souleymane Kone (Proveniente dalla Viterbese – 2004) (1/0)

10 - Riccardo Martignago (Proveniente dall’Alessandria – 1991) (28/5)

17 - Francesco Petito (Confermato – 2002) (33/4)

91 - Mario Ravasio (Proveniente dalla Lucchese – 1998) (25/3)

7 - Salvatore Scala (Confermato – 2002) (29/5)

Arrivi: A.D’Aniello (por, 03, Pescara); R.Marcone (por, 93, Avellino); E.Blondett (dif, 92, Audace Cerignola); L.Colombini (dif, 01, Renate); V.Di Somma (dif, 97, Paganese); C.Loreto (dif, 98, Gelbison); T.Panelli (dif, 94, Rimini); A.Vitiello (dif, 03, Turris); A.Bonavolontà (cen, 00, Torres); T.Caravaca (cen, 04, Barcellona); A.De Francesco (cen, 94, Mantova); P.Messori (cen, 00, Mantova); G.Vitale (cen, 01, Gubbio); C.Capasso (att, 03, Fiorentina); S.Kone (att, 04, Viterbese); R.Martignago (att, 91, Alessandria); M.Ravasio (att, 98, Lucchese)

Partenze: G.Cervellera (por, 04, Team Altamura); M.Bisceglia (dif, 99); D.Cacace (dif, 87, fine carriera); F.Todisco (dif, 03, Cavese); M.Tufano (dif, 03, Acireale); G.Carotenuto (cen, 98, Palmese); B.Erradi (cen, 01, Juve Stabia); E.Herrera (cen, 92, Angri); R.Maresca (cen, 02, Cosenza); S.Selvaggio (cen, 02, Juve Stabia); G.D’Ottavi (att, 03); D.Gaetani (att, 95, Folgore Caratese); A.Gargiulo (att, 94, fine carriera); A.Potenza (att, 05, Palmese); F.Simonetti (att, 94)