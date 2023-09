Due volte il Sorrento avanti, due volte il Cerignola lo riacciuffa

Serie C Girone C

Due volte il Sorrento passa in vantaggio e altrettante volte l'Audace Cerignola riesce a riacciuffarlo. Secondo pareggio per 2-2 per i gialloblù che però, stavolta, possono considerare il punto come guadagnato. Il Sorrento ha ben altra caratura rispetto al Messina e il classico punto fuori fa sempre comodo. Orfano degli squalificati Martinelli e Leonetti, l'Audace di mister Tisci va sotto intorno al quarto d'ora con il classico gol dell'ex firmato da Blondett. Ci pensa poi Malcore a una decina di minuti dalla fine del primo tempo a pareggiare su calcio di rigore. Nella ripresa accade tutto nei primi 15 minuti: dapprima La Monica riporta in vantaggio i costieri al sesto, poi pareggia Tentardini otto minuti dopo.

SORRENTO - Marcone, Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, Vitale; Badje, Martignago, Petito. In panchina: Del Sorbo, D'Aniello, Fusco, Scala, Chiricallo, Colombini, Di Somma, Messori, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Capasso, Caravaca, Ravasio. Allenatore: Vincenzo Maiuri

AUDACE CERIGNOLA - Krapikas, Russo, Ligi, Gonnelli, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D'Andrea, Malcore, D'Ausilio. In panchina: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, Prati, Sainz-Maza, Vitale, De Luca, Rizzo, Sosa, Ghisolfi, Carnevale, Neglia. Allenatore: Ivan Tisci

RETI - 16' Blondett (So); 36' rig.Malcore (AC); 51' La Monica (So); 59' Tentardini (AC)