Foggia contro Sorrento per una vittoria scacciacrisi

Invertire il trend negativo di un punto e un gol messo a segno nelle ultime tre gare e rilanciare le proprie ambizioni di posizionamento quanto più privilegiato possibile in zona play-off, sono gli obiettivi che il Foggia di mister Cudini deve centrare stasera alle 20:45 allo Zac contro il Sorrento. Senza dimenticare che mercoledì ci sarà la trasferta di Coppa Italia di Serie C ad Avellino.

L’avversario dei rossoneri di stasera permette di coltivare ambizioni di vittoria, anche se di certo non sarà quello “baby” che ha perso 5-0 in Coppa lo scorso 4 ottobre. Il Sorrento dell’ex, fugace, mister Vincenzo Maiuri è attualmente penultimo a quota otto punti. Due vittorie, altrettanti pareggi e sette sconfitte per un totale di undici gol messi a segno e sedici subiti, sono i numeri sin qui inanellati dai campani. Fuori casa, il Sorrento ha vinto una gara, ha impattato una volta e perso in quattro occasioni per otto gol fatti e dieci subiti. Cannoniere della squadra sono il centrocampista ex Foggia Vitale e l’attaccante Ravasio con tre reti testa. A seguire ci sono il centrocampista La Monica con due reti, il difensore Blondett, il centrocampista De Francesco e l’attaccante Scala con una marcatura ciascuno.

I sorrentini provengono dalla vittoria del campionato di Serie D girone G e si sono presentati ai nastri di partenza del campionato di Serie C con una rosa in cui non pochi sono stati i movimenti di mercato in entrata. Confermati Del Sorbo tra i pali, Fusco e Todisco in difesa, Cuccurullo e La Monica in mediana, Petito, Scala e Badje in attacco, sono arrivati elementi di categoria che, sulla carta, avrebbero dovuto contribuire a creare le condizioni per centrare l’obiettivo minimo stagionale della salvezza tranquilla. Tra i pali è arrivato Marcone dall’Avellino. In difesa l’ex Cerignola Blondett, Vitiello dalla Turris, Di Somma dalla Paganese e Loreto dalla Gelbison. A centrocampo Bonavlontà dalla Torres, De Francesco e Messori dal Mantova e Vitale dal Gubbio. In attacco Martignago dall’Alessandria e Ravasio dalla Lucchese.

Arbitro dell’incontro sarà Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Di seguito l’attuale rosa del Sorrento. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate all'undicesima giornata.

SORRENTO – Allenatore: Vincenzo Maiuri

PORTIERI

22 - Andrea D’Aniello (Proveniente dal Pescara – 2003) (0/-0)

1 - Ludovico Del Sorbo (Confermato – 2004) (1/-2)

12 - Richard Marcone (Proveniente dall’Avellino – 1993) (10/-14)



DIFENSORI

9 - Edoardo Blondett (Proveniente dall’Audace Cerignola – 1992) (11/1)

13 - Marco Chiricallo (Confermato – 2002) (0/0)

19 - Lorenzo Colombini (Proveniente dal Renate – 2001) (7/0)

26 - Vincenzo Di Somma (Proveniente dalla Paganese – 1997) (0/0)

6 - Francesco Fusco (Confermato – 1999) (6/0)

27 - Ciro Loreto (Proveniente dalla Gelbison – 1998) (10/0)

37 - Tommaso Panelli (Proveniente dal Rimini – 1994) (9/0)

2 - Gianmarco Todisco (Confermato – 2002) (11/0)

33 - Antonio Vitiello (Proveniente dalla Turris – 2003) (6/0)



CENTROCAMPISTI

30 - Angelo Bonavolontà (Proveniente dalla Torres – 2000) (8/0)

79 - Toni Caravaca (Proveniente dal Barcellona – 2004) (1/0)

8 - Marco Cuccurullo (Confermato – 2000) (7/0)

15 - Alberto De Francesco (Proveniente dal Mantova – 1994) (11/1)

4 - Giuseppe La Monica (Confermato – 1996) (10/2)

29 - Pietro Messori (Proveniente dal Mantova – 2000) (6/0)

3 - Gaetano Vitale (Proveniente dal Gubbio – 2001) (11/3)



ATTACCANTI

11 - Ismaila Badje (Confermato – 2001) (7/0)

77 - Ciro Capasso (Proveniente dalla Fiorentina – 2003) (4/0)

76 - Souleymane Kone (Proveniente dalla Viterbese – 2004) (0/0)

10 - Riccardo Martignago (Proveniente dall’Alessandria – 1991) (8/0)

17 - Francesco Petito (Confermato – 2002) (9/0)

91 - Mario Ravasio (Proveniente dalla Lucchese – 1998) (11/3)

7 - Salvatore Scala (Confermato – 2002) (9/1)