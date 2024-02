Emozioni allo 'Zac', il Foggia vince in dieci con il Monopoli: Gagliano regala i tre punti ai satanelli

Si riparte da qui. Da una partita vinta con sofferenza, ma tanto merito. C'è vita in questo Foggia, che offre le risposte ai molti dubbi generatisi dopo la pessima prova di Torre del Greco. Prova è l'uno-due con il quale la squadra ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Ardizzone, ma soprattutto la reazione alla combo di episodi avversi, ovvero l'espulsione di Silvestro in avvio di ripresa, e il pari di Viteritti. Con Gagliano, subentrato a Santaniello, i rossoneri hanno trovato, in inferiorità numerica, la rete della vittoria, difesa strenuamente in un finale nel quale il Monopoli si è avvicinato al gol, specie nel finale con il palo colpito da Angileri. Segnali che la squadra c'è con la testa. Forse, non tutto è perduto.

PRIMO TEMPO – Cudini non lesina sorprese, a cominciare dalla presenza di Schenetti, che figura tra i convocati e siede in panchina. Poi viene il resto. L’annunciato 4-3-3 del Foggia cede presto il posto a qualcos’altro. Una delle novità di giornata, Vezzoni, è l’elemento che determina la conversione in un 3-4-3 spurio. A destra il confermato Silvestro è un treno che non conosce orari e parte appena ne ha l’occasione. Dall’altro lato la posizione di Vezzoni suggerisce il cambio di modulo, specie quando la squadra è in fase passiva. Davanti al quintetto c’è Odjer, altra novità di giornata. Scelta che, almeno nella prima frazione, si rivela azzeccatissima. L’ex Palermo cuce e rattoppa, è onnipresente sia quando la palla ce l’ha il Foggia, sia quando è il Monopoli a fraseggiare. L’onnipresenza e la capacità di battezzare le giuste zolle nei momenti chiave, consentono a Tascone di lanciarsi in avanti ed esplorare zone di campo per supportare la fase offensiva. Più leggibile il 3-4-3 di Taurino, che si affida ancora a Borello e Tommasini ai fianchi di Grandolfo. È un Foggia tanto volenteroso quanto impreciso. I rossoneri sviluppano molto sulle fasce, da cui sgorgano la maggior parte delle azioni pericolose (o potenzialmente tali), come quella che al 10’ porta Silvestro a un nonnulla dalla deviazione vincente sotto porta. Dall’altra parte, l’attacco pesante proposto da Taurino produce poco e, di fatto, troverà solo una volta la via della porta, impegnando Perina all’intervento salvifico. È il 13’; un minuto dopo, il Monopoli trova il gol sugli sviluppi di un angolo. Ardizzone inquadra l’angolo, ancora una volta la difesa si fa sorprendere su un piazzato. I dodici minuti che separano il vantaggio ospite dal pari di Ercolani sono carichi di tensione, accentuata anche dai cori della Curva Sud (la Nord è ancora deserta, ma con uno striscione chiaro “Nessuna scusa… Vietato sbagliare!”) contro il presidente Canonico. Il pari fa effetto come i più efficaci degli antidolorifici, perché il Foggia riacquisisce serenità fino al raddoppio di Santaniello. Splendida l’acrobatica deviazione, su cross dalla trequarti di Rizzo, che uccella Gelmi rimasto a mezza strada. Ora è il Foggia a condurre.

SECONDO TEMPO – Il rosso ingenuamente rimediato da Silvestro cambia la partita. Perché al di là della parità numerica perduta, c’è un vuoto di alternative sulla corsia destra per via della squalifica di Salines. Cudini, tuttavia, non rinuncia alla difesa a tre (o a cinque) e inserisce Riccardi spostando Ercolani nell’insolito ruolo di quinto. Tocca a Millico fare un po’ la mezzala, un po’ il rifinitore, in un 5-3-1 piuttosto improvvisato. Ma le contingenze richiedono sacrifici ancor più che la disciplina tattica. La battaglia degli schemi si tramuta in uno scontro di nervi. Il Monopoli alza il baricentro, nell’area rossonera spiovono palloni a volontà, ma di tiri non se ne vedono. Almeno fino al capolavoro di Viteritti, che pesca una volée mancina (lui che mancino non è) da copertina, beffando l’incolpevole Perina. Due tiri in porta, due gol. Il Monopoli ottimizza la sua scarna produzione e può sperare nel colpaccio, grazie alla complicità del cronometro. A Cudini non resta che ridare freschezza alla mediana con Tenkorang (fuori uno stremato Tascone) e in avanti con Gagliano per Santaniello. Mosse azzeccate, specie quella dell’attaccante scuola Cagliari: è splendida la sua inzuccata che rende il succulento traversone da destra di Millico, un assist decisivo. Gol che apre a una ventina di minuti (recupero incluso) di estrema sofferenza, che il tecnico rossonero prova ad ammortizzare con gli inserimenti di Papazov e del redivivo Schenetti. Taurino le prova tutte, riempiendo l'area di punte e giocatori offensivi. La quantità di palloni che sgorgano dalle fasce porta a un paio di occasioni che fanno tremare i rossoneri in campo e sugli spalti, specie quando una deviazione di Angileri si infrange sul palo insieme alle speranze del Monopoli di pareggiarla. Il Foggia tiene, trascinata da un Odjer ai limiti dell'onniscienza. Poi, c’è spazio per la gioia, suggellata dal triplice fischio. Cui fanno seguito, finalmente, anche gli applausi del pubblico.

Foggia-Monopoli: il tabellino

FOGGIA (3-4-3) Perina; Ercolani (36’st Papazov) Carillo, Rizzo; Silvestro, Tascone (21’st Tenkorang), Odjer, Vezzoni; Rolando (12’st Riccardi), Santaniello (21’st Gagliano), Millico (36’st Schenetti). A disposizione: De Simone, Nobile, Castaldi, Martini, Marino, Tonin, Antonacci, Manneh, Brancato. Allenatore: Cudini

MONOPOLI (3-4-1-2) Gelmi; Angileri, Bizzotto (42’st Sosa), Ferrini; Viteritti, Ardizzone (18’st Vitale), Iaccarino, Barlocco (26’st La Vardera); Borello (42’st Arioli), Grandolfo, Tommasini (26’st De Pauli). A disposizione: Dalmasso, Sibilano, Berman, Cristallo, Simone, Cubretovic. Allenatore: Taurino

Arbitro: Perri di Roma 1

Assistenti Pedone di Reggio Calabria – Spina di Palermo

Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi

Marcatori: 14’pt Ardizzone (M), 26’pt Ercolani (F), 38’pt Santaniello (F), 17’st Viteritti (M), 30’st Gagliano (F)

Ammoniti: Silvestro (F), Ardizzone (F), Carillo (F), Odjer (F), Gagliano (F), Sosa (M)

Espulsi: 3’st Silvestro (F) per doppia ammonizione