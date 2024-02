Capomaggio rialza l'Audace e ferma le 'Streghe': a Benevento un buon punto per la squadra di Tisci

Un buon pari per ripartire e scacciar via i cattivi pensieri dopo il rovinoso k.o. con la Juve Stabia e il deludente pari interno con il Taranto. Contro una delle squadre più in forma del momento, il Cerignola non ritrova la vittoria, ma strappa un punto importante, avvicinandosi tantissimo al colpaccio se la traversa non si fosse opposta alla pregevole sforbiciata di Vuthaj a pochi giri di lancetta dal termine.

PRIMO TEMPO - È proprio l'ex attaccante di Foggia e Crotone la sorpresa della serata. Tisci lo preferisce a bomber Malcore, con Leonetti e D'Andrea alle spalle. Auteri lancia dal 1' Ferrante con Marotta in avanti. La prima occasione capita alla squadra di Tisci al 2', ma Vuthaj arriva con un attimo di ritardo sul velenoso traversone da destra di Ruggiero. Sei minuti dopo, arriva il primo squillo dei padroni di casa: Pinato trova il gol su colpo di testa, ma viene tutto vanificato dalla presenza in fuorigioco attivo di Ferrante.

L'ex attaccante del Foggia è protagonista due volte in negativo (al 17' e al 34') quando riceve palla al limite dell'area, si gira e calcia senza riscontri positivi, ignorando in entrambe le situazioni il buon posizionamento in area del compagno di reparto Marotta. In mezzo alle due situazioni, si inserisce il gol di Capellini al 24'. Il classe 2000 stacca meglio di tutti sulla perfetta punizione dalla trequarti di Ciano e batte Barosi. L'Audace reagisce, ma l'unica occasione significativa giunge a fine frazione con una punizione di Sainz Maza che impegna Paleari.

SECONDO TEMPO - Tisci attende il 19' per gettare nella mischia bomber Malcore, che subito fa sentire la sua presenza. Al 20' il bomber dell'Audace è bravo a proteggere un pallone spalle alla porta e a farlo recapitare all'accorrente Ruggiero, il cui tiro è però troppo centrale per sorprendere Paleari. Più difficile l'intervento richiesto al 32' su Russo, penetrato in area al termine di un ottimo 'dai e vai' con Lombardi, subentrato a Maza. Preludio al gol che giunge tre minuti più tardi: stavolta Paleari non è perfetto sulla punizione di Malcore, la respinta corta e centrale diventa un assist perfetto per Capomaggio, che in tuffo indirizza il pallone sull'angolino alla sinistra del portiere beneventano. Il finale regala grandi emozioni: al 43' l'ennesimo sprint di Russo produce un cross che Malcore lascia scorrere per Vuthaj; la rovesciata dell'attaccante è meravigliosa tanto quanto sfortunata, perché il pallone viene ricacciato indietro dalla traversa. Trenta secondi dopo è il Benevento a sognare i tre punti, quando Ciciretti ispira Lanini il cui diagonale si spegne a un soffio dal palo.

Finisce 1-1. Per il Cerignola, appuntamento con la vittoria ancora rinviato, ma la prestazione fa ben sperare in vista della gara interna di domenica sera con il Monterosi. Scontro diretto in vista per le 'streghe' che faranno visita al Picerno secondo in classifica. Forse, l'ultima opportunità per tenere in vita le speranze - già flebili - di lottare per il primo posto.

Il tabellino di Benevento-Audace Cerignola

BENEVENTO (3-4-3) Paleari; Berra, Pastina, Capellini; Improta (30'st Simonetti), Pinato, Agazzi (30'st Nardi), Benedetti; Ciano (14'st Starita), Ferrante (14'st Lanini), Marotta (24'st Ciciretti). A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Masciangelo, Kubica, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Talia, Bolsius. Allenatore. Auteri

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Barosi; Coccia, Gonnelli, Visentin, Tentardini (19'st Russo); Ruggiero (41'st Bianchini), Capomaggio, Sainz-Maza (31'st Lombardi); D'Andrea (31'st Tascone), Leonetti (19'st Malcore); Vuthaj. A disposizione: Pinnelli, Ria, Allegrini, Bianco, Bezzon, Rizzo, Carnevale. Allenatore: Tisci

Arbitro: Calzavara di Varese

Assistenti: Lisi di Firenze - Sicurello di Seregno

Quarto ufficiale: Pica di Roma 1

Marcatori: 24'pt Capellini (B), 35'st Capomaggio (AC)

Ammoniti: Pastina (B), Paleari (B), Ciano (B), Marotta (B), Berra (B), Vuthaj (AC), D'Andrea (AC)