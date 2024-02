Malcore sbaglia dal dischetto, Vannucchi insuperabile: il derby tra Audace e Taranto termina senza gol

Serie C Girone C

Un punto guadagnato per il Taranto, due persi per il Cerignola. È la sintesi perfetta del derby andato in scena al 'Monterisi' che ha visto la squadra di Tisci sbattere contro il muro invalicabile eretto dall'estremo difensore degli ionici. Gianmarco Vannucchi è stato, infatti, il protagonista assoluto della gara di ieri con un rigore parato (a Malcore) e almeno tre interventi determinanti che hanno consentito alla formazione di Capuano di uscire imbattuta dal 'Monterisi'. Nel finale, gli ionici hanno anche avuto due occasioni per una clamorosa vittoria con Kanoute.

PRIMO TEMPO - Dopo gli errori di Castellammare, Tisci lancia dal 1' Barosi in porta. L'ex Juve Stabia viene subito sollecitato da Calvano al 5'. La respinta non è delle migliori, ma poi il portiere rimedia in due tempi. Ancora Calvano al 16' arriva alla conclusione, senza tuttavia inquadrare la porta. Il tridente D'Andrea-Malcore-Leonetti si accende a metà tempo. Al 21' l'ex Turris viene ben lanciato sul fronte mancino, ma il diagonale non inquadra lo specchio. Ancora Leonetti è pericoloso alla mezz'ora, su invito di Tascone, con un colpo di testa che trova pronto Vannucchi. Tre minuti più tardi è Visentin, sugli sviluppi di un corner, a far spaventare gli ionici. Colossale è invece l'occasione per gli ofantini al 38', quando Tascone si propone sul fronte sinistro dell'area di rigore e crossa al centro, trovando la deviazione di Miceli. Per il direttore di gara il tocco col braccio c'è: rigore. Malcore cerca l'angolo alla sinistra di Vannucchi, l'estremo difensore intuisce e neutralizza. Il portiere ionico, poi ringrazia la scarsa vena realizzativa di D'Andrea, che al 44' manca l'appuntamento con il gol sparando in curva da buona posizione.

SECONDO TEMPO - Il tema della gara non cambia. Il Taranto lascia l'iniziativa all'Audace, che continua a costruire occasioni. Al 6' Malcore trova ancora una volta Vannucchi a sbarrargli la strada, stavolta con una uscita bassa. Un minuto più tardi, il portiere si oppone a Russo. I cambi non portano grossi frutti all'Audace, mentre qualche beneficio in più lo ottiene Capuano, soprattutto con l'innesto di Kanoute a inizio ripresa. È proprio l'esterno offensivo a costruire le due occasioni più significative, con due destri a giro fotocopia che spaventano Barosi e sfiorano il palo alla sua sinistra. Nelle file dell'Audace c'è spazio anche per l'ultimo arrivato Vuthaj, che in pieno recupero potrebbe bagnare l'esordio con un gol, ma il suo colpo di testa trova ancora una volta Vannucchi sul pezzo.

Il Cerignola mantiene il posto in zona playoff rosicchiando un punto al Sorrento - sconfitto a Picerno -, ma facendosi raggiungere dal Giugliano. Giovedì si torna in campo: per la squadra di Tisci c'è l'ostica trasferta a Benevento.