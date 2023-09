Poker di nuovi arrivi per l'Atletico Torremaggiore

La batosta di domenica scorsa a Bojano, dove il Torremaggiore è uscito sconfitto con un perentorio 7-0, ha fatto scattare l'allarme in casa Atletico. Evidentemente non basta confermare per intero la rosa che si è arrivata in finale play-off in Prima Categoria né si può puntare tutto sui nuovi innesti, ufficializzati nelle scorse settimane, che, in qualche caso, provengono anche da periodi di lunghi stop. Sicuramente va tenuto in considerazione che il Bojano è compagine di Eccellenza, quindi di categoria superiore. Peraltro bisogna fare i conti anche con l'infortunio occorso a capitan Ferrara che terrà il difensore lontano dal rettangolo verde per un po' di tempo.

Così il club torremaggiorese è corso subito ai ripari. Quattro i volti nuovi per mister Luigi Acquafresca. In difesa è arrivato Antonio Priore, classe 2004, cresciuto nell'Apocalisse San Severo, nella passata stagione al San Severo in Eccellenza Puglia girone A con cui ha collezionato cinque presenze. Sempre nel pacchetto arretrato è arrivato Giovanni Tantaro, classe 1990, nella passata stagione al Maracanà San Severo con cui ha collezionato 16 presenze in Seconda Categoria. Il terzo rinforzo per il reparto difensivo è Matteo Iafisco, classe 2003, proveniente dall'Under 19 dello Sporting Apricena. Così come nel settore giovanile apricenese è cresciuto Pasquale Ferro, centrocampista classe 2000.

Intanto, oggi pomeriggio alle 15:30 al San Sabino secondo match di Coppa Italia di categoria contro il Difesa Grande Termoli 2016, anch'esso militante in Eccellenza molisana.