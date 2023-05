Cerignola: Pazienza capace di leggere la gara col Monopoli. E giovedì arriva il Foggia

Serie C Girone C

Mister Pazienza soddisfatto a fine gara contro il Monopoli. Una gara vinta non senza sofferenze e con la capacità, da parte del tecnico sanseverese, di saperla leggere apportando correttivi nella ripresa che hanno permesso ai cerignolani di raccogliere l'intera posta in palio contro i biancoverdi e di qualificarsi alla fase nazionale dei play-off. Langella, Tascone e Sainz-Maza tra i migliori in campo, e che erano stati schierati dal primo minuto, ma anche D'Ausilio ha fatto la differenza rivelandosi poi decisivo nell'acquisizione del 2-1 finale.

"Non era facile e non avevo cambiato nessuno rispetto a giovedì scorso - ha commentato il tecnico dell'Audace - Era la seconda partita in tre giorni e il rischio era sicuramente concedere qualcosa agli avversari, specie nella ripresa. Fondamentali si sono rivelati i giocatori che sono subentrati che hanno fatto la differenza. La panchina è l'arma in più. Nel secondo tempo abbiamo perso un po' le distanze e abbiamo concesso campo agli avversari ma abbiamo cercato di rispondere cambiando modulo ed effettivamente abbiamo migliorato le cose".

L'allenatore si sofferma poi sulle prestazioni dei singoli: "D'Ausilio è adatto ad entrare a partita in corso per quelle che sono le sue caratteristiche che a me spetta valorizzare. Ciò non significa che non avrà le possibilità di essere schierato dal primo minuto. Semplicemente è capace di sovvertire le sorti di una partita, assieme ad altri, andando a mettere in difficoltà gli avversari. Su Malcore (in ombra e sostituito nella ripresa) le aspettative sono sempre altissime. Sappiamo cosa ci ha dato e cosa ci può ancora dare"

Adesso il Foggia. Un derby ad altissimo significato per Michele Pazienza, calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e con un campionato vinto di C2 nel 2003. Il "sorteggio" (per modo di dire) metterà di fronte le due migliori squadre della Capitanata e le costringerà a cercare di "farsi fuori a vicenda". Ma per Pazienza: "Cambierà poco il non avere più a disposizione due risultati su tre. Non siamo ancora maturi per poter gestire un risultato. Siamo capaci di costruirlo. Abbiamo iniziato un lavoro tre anni fa e dobbiamo essere ambiziosi". Dichiarazioni rilasciate nel post gara di ieri sera ma che si sposano perfettamente con il prossimo arduo impegno del Cerignola.

Andata giovedì al "Monterisi" alle 20:30. Ritorno allo Zac lunedì 22 maggio alla stessa ora. E adesso è il Foggia che può giocare con due risultati su tre a favore. Il derby porterà con sé inevitabili problemi e polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico. Praticamente impossibile che ai foggiani sarà concessa la trasferta a Cerignola dato che il campo sportivo è poco capiente e sarebbe pazzesco immaginare la gestione di due tifoserie rivali. Meno improbabile che la cosa si ripeta al ritorno con lo Zaccheria che è decisamente più adatto ad ospitare la tifoseria cerignolana.