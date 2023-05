Cerignola-Monopoli, la parola ai mister

Giacomo Ferrari sarà il terzo allenatore del Monopoli a sfidare mister Pazienza in questa stagione. E se a Laterza prima e Pancaro poi è andata bene nel corso della regular season, all’ex attaccante del “miracolo Alzano” toccherà l’impresa più ardua: passare il secondo turno play-off al “Monterisi” contro i gialloblu pronti ad accogliere i biancoverdi col coltello tra i denti.

“Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo contro un avversario tosto, anche se il 3-0, magari, va a mascherare le difficoltà che pura abbiamo avuto contro la Juve Stabia”, commenta l’allenatore dell’Audace alla vigilia della sfida contro i monopolitani. “Ma la nostra è stata una prestazione eccezionale dove abbiamo dimostrato capacità tecniche, tattiche e mentali. Adesso tocca al Monopoli, che ci ha messo in difficoltà visto che ci ha battuto due volte. Un avversario difficile ma anche stimolante da affrontare. Abbiamo preparato la partita su quelle che sono le nostre caratteristiche, come sempre facciamo. Non c’è nulla di scontato quindi bisogna chiedere ai ragazzi di ripetersi con lo stesso amore, con la stessa passione e con la stessa dedizione che ci abbiamo messo giovedì, senza cullarci del vantaggio di avere il doppio risultato a disposizione perché non siamo capaci di gestirlo, ma di costruirlo. L’apporto del nostro pubblico sarà fondamentale. Il loro entusiasmo è un valore aggiunto per noi”, conclude il tecnico sanseverese.

“Non dobbiamo guardare alla doppia vittoria ottenuta in campionato. I play-off sono una cosa diversa”, commenta l’allenatore dei monopolitani. “Non abbiamo più i due risultati su tre a disposizione come contro il Latina, ma non cambia per il nostro modo di giocare e per il nostro atteggiamento menatale. Il Cerignola è sicuramente forte e ci metterà in difficoltà. Sarà una partita più difficile delle due che abbiamo vinto in campionato contro una squadra che ha fatto una grande stagione. Partono avvantaggiati ma è partita secca, può succedere di tutto. I nostri tifosi ci possono dare una mano e i ragazzi si sono meritati la fiducia di tutto l’ambiente. Abbiamo dato certezze a una squadra che era in crisi dopo quattro sconfitte di fila un mese fa. Abbiamo ovattato l’ambiente ed è tornata la serenità a livello mentale. Non era scontato arrivare ai play-off, nonostante il valore dell’organico comunque attrezzato, sulla carta, per centrare agevolmente l’obiettivo. La squadra è stata fantastica a uscire fuori dalla crisi”. Per quel che concerne la gara, il tecnico biancoverde ha affermato: “l’unico indisponibile sarà Santaniello. Vassallo sta bene nonostante i pochi giorni di recupero a disposizione da giovedì. Potremmo fare qualche cambio ma l’idea è quella di continuare sulla base di quanto fatto finora. Vediamo come evolveranno le prossime 24 ore per fare scelte definitive. Falbo ala? Sono cose che proviamo in settimana, durante gli allenamenti, e Luca ha le caratteristiche adatte anche per quel ruolo come Pinto del resto. Starita ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo attaccante ed è uno dei valori aggiunti di questa squadra”.