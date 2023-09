Lucera: Innocent Media convocato in Nazionale

Innnocent Ronald Media è partito oggi verso Roma per recarsi ad Addis Ababa, capitale dell'Etiopia, per la convocazione della Nazionale maggiore del Sudan, guidata dal Commissario Tecnico italiano Stefano Cusin, per gli impegni amichevoli di venerdì 8 settembre contro il Mali e di martedì 12 settembre contro il Kenya, in vista delle Qualificazioni ai Mondiali di novembre.

Il giovane attaccante di nazionalità ugandese classe 2002, essendo di origine del Sudan, ha dunque potuto optare di giocare con i "falchi", Nazionale con il quale Innocent ha giocato già nelle categorie giovanili.

In 95 anni di storia del Lucera Calcio è la prima volta che un calciatore tesserato con il club biancoceleste viene convocato con una Nazionale maggiore. "Per noi questo è un motivo di grande orgoglio. Felici, e con un pizzico di emozione, facciamo un grosso in bocca al lupo al nostro tesserato", commenta il socio Antonio Dell'Aquila.