Un giovane portiere foggiano arriva in Nazionale: Alessandro Nunziante convocato nell'Under 15

Compirà 15 anni il prossimo 14 marzo, ma il talento è già evidente. C’è anche il foggiano Alessandro Nunziante, giovanissimo portiere in forza al Benevento Calcio, tra i calciatori convocati dalla Nazionale Under 15, che martedì 1° e giovedì 3 marzo affronterà la Spagna in una doppia amichevole a Coverciano. Per i neo azzurrini, come riporta il sito della Figc, si tratta per primo confronto internazionale, dopo la selezione iniziata lo scorso ottobre.

Il commissario tecnico Massimiliano Favo ha deciso di puntare, tra gli altri, anche sul giovanissimo numero 1 foggiano.

Nato il 14 marzo del 2007, Alessandro ha mosso i primi passi nella scuola della Juventus San Michele, passando poi – per un anno – alla Dream Foggia. Due anni fa, il trasferimento a Benevento. Già convocato due volte per gli stage della Nazionale, per Nunziante arriva ora la possibilità di debuttare sul campo.