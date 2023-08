San Marco: un talento saluta e va in Serie D

Il San Marco saluta un proprio centrocampista. Andrea Grifa, classe 2005, passa al Lentigione in Serie D. Salto di categoria per l'under cresciuto nel Real San Giovanni e che, nelle ultime due stagioni, ha collezionato 47 presenze con la casacca celestegranata risultando tra i più presenti e costanti nel rendimento della squadra garganica. Fu tesserato dai sammarchesi età di 16 anni diventando il calciatore titolare più piccolo d'Italia in Eccellenza.