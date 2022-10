Il Pietramontecorvino perde in casa

Seconda sconfitta in pochi giorni per il Pietramontecorvino di mister Di Flumeri che perde tra le mura amiche contro la Turris Santa Croce. Vatavu, Caiola e Cacchione i marcatori per i molisani. I rossoneri dei Monti Dauni mettono a segno il gol della bandiera con capitan Vannella. In settimana, i petraoli avevano perso malamente contro l'Aurora Alto Casertano per 6-1 nella sfida di Coppa Italia di categoria. A segno Carella dopo che, sull'1-0 per i padroni di casa, Balletta aveva fallito un calcio di rigore.