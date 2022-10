Buon punto casalingo per l'Orta Nova contro il Corato

Un altro mattoncino per l'Orta Nova che guadagna un punto tra le mura amiche di San Ferdinando di Puglia contro il Corato. I biancazzurri di mister Francesco Bonetti passano in vantaggio nel primo tempo al 36' con Lamacchia. Nella ripresa i coratini pervengono al pareggio con Brandonisio al quarto minuto di recupero. Davvero un peccato per gli ortesi che, comunque, sono in una posizione di calssifica tranquilla a quota 10 punti assieme al San Severo e con un buon margine rispetto alla zona play-out.