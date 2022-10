Crisi Pietramontecorvino: terza sconfitta di fila

Terza sconfitta di fila per il Pietramontecorvino che, tra campionato e Coppa Italia di categoria, ha incassato ben 13 gol nell'arco di quindici giorni. Oggi, al "Civitelle", è toccato all'Agnonese festeggiare i tre punti anche se con fatica. Termina 4-3 per i molisani che passano in doppio vantaggio grazie anche a un calcio di rigore. Capitan Vannella, anch'egli su rigore, accorcia le distanze per i rossoneri dei Monti Dauni. L'Olympia passa poi a tre grazie a un autogol degli ospiti ma poi ci pensa Melino con una doppietta a pareggiare le sorti dell'incontro che, ad inizio ripresa, è già sul 3-3. Alla fine, però, passano di nuovo i padroni di casa per il 4-3 finale.